Блог | Как Украине сохранить демократию без выборов

Дилемма политической легитимности. Помню, когда весной 2024 года работал над материалом о завершении полномочий Верховной Рады и невозможности проведения очередных парламентских и президентских выборов в Украине в условиях военного положения, было значительно легче обосновать, почему выборы провести невозможно – как с точки зрения Конституции, так и с учетом опыта других воевавших демократий прошлого, – чем объяснить, каким образом поддерживать политическую легитимность власти в Украине в условиях, когда не существует правового механизма ее сменяемости при военном положении..

Тогда в статье я задавался вопросом, на который так и не нашел ответа:

"Конституционность отсрочки выборов и законность продления срока полномочий выборных органов власти во время военного положения не являются автоматической гарантией их политической легитимности, сохранения доверия общества и предотвращения деградации демократического режима. Вызовом для безальтернативной власти в условиях невозможности проведения выборов является необходимость сохранения демократии, когда отсутствуют политическая конкуренция и качественные политические дебаты. Прямым следствием этого является необходимость сохранения национального единства как среди политических сил, так и в обществе. Это легче делать, когда есть военные успехи на фронте и ощущение скорой победы, и значительно труднее, когда военная ситуация ухудшается, война переходит в затяжную и позиционную фазу без перспектив быстро завершиться, что негативно влияет на экономическое и социальное положение граждан. Эти вызовы стоят перед правящей партией, которая вместе с полнотой полномочий несет всю полноту ответственности за ситуацию в государстве [...]

[...] Рост уровня недоверия и падение общественной поддержки легитимных выборных органов власти в условиях невозможности проведения выборов могут привести к кризису их политической легитимности. И с каждым следующим годом российско-украинской войны кризис недоверия общества к власти может нарастать. Это означает, что даже если вопросов к ее правовой легитимности не возникнет, вопросы политической легитимности будут периодически давать о себе знать. А это, возможно, и, вероятно, станет поводом как для внутриполитических дискуссий, например накануне очередных президентских выборов весной 2024 года и будущих местных выборов 2025 года, а также по мере ухудшения ситуации на фронте и падения уровня жизни, так и для западных партнеров Украины, скажем, в условиях каких-либо авторитарных тенденций в управлении Владимира Зеленского, торможения реформ, коррупционных скандалов и тому подобного. Это будет ставить под сомнение легитимность власти президента, Верховной Рады или местных советов в Украине.

К сожалению, эти опасения оправдываются. Но осознание их закономерности и обоснованности не дает столь же закономерного и разумного ответа на вопрос, как выйти из этой дилеммы.

Дилемма политической легитимности власти в Украине с каждым следующим годом без законной возможности смены власти только обостряется и будет обостряться. В условиях все большей деградации, разложения и вырождения власти изнутри, когда разрушена система сдержек и противовесов между ветвями власти и политическими институтами, отсутствует надлежащий парламентский контроль за исполнительной и президентской властью, закономерно растет уровень недоверия общества к власти и государству на фоне усиления разочарования общества в условиях войны, которая неизвестно когда завершится, дилемму легитимности все сложнее решать правовыми (конституционными) механизмами. Потому что на многие вопросы нужен не только правовой ответ, но и соответствующий уровень политической культуры, относящейся к этической плоскости – ценностей и морали, которыми руководствуются власть и общество.

Проблема не только в том, как формально оставаться демократией в условиях отсутствия правовых возможностей смены власти во время военного положения, но и в том, как при этом сохранять качественный демократический режим, у которого нет стимулов меняться и думать об общественных интересах больше, чем о собственном выживании, сохранении себя у власти во время первых послевоенных выборов, которые неизвестно когда состоятся. На эти вопросы не стоит искать ответы в Конституции Украины, потому что их там нет и вряд ли они должны там быть.