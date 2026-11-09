В Киеве обсудят роль женщин в достижении мира в Украине

1 декабря 2026 года в Киеве состоится III Международный форум "Роль женщин в достижении мира: Будущее создают те, кто его защищает!", организованный Arm Women Now.

Форум станет международной площадкой для стратегического диалога о роли Украины и украинских женщин в формировании будущей архитектуры мира, безопасности и послевоенного восстановления.

Мероприятие объединит высокопоставленных лиц, народных депутатов Украины, представителей дипломатического корпуса, международных организаций, иностранных партнеров, влиятельных общественных и общественно-политических деятелей, военнослужащих и ветеранов.

В центре дискуссий – участие женщин в миротворческих процессах, международной политике безопасности, принятии стратегических решений и восстановлении Украины.

Место: Fairmont Grand Hotel Kyiv, г. Киев. Дата: 1 декабря 2026 года. Приглашаем представителей СМИ принять участие в освещении форума! Аккредитация СМИ по ссылке.