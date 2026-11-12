Блог | Все виноваты, кроме России? Главное – не отдать ради нескольких часов света будущее целой страны

Иногда ко мне в комментарии приходят люди, после общения с которыми хочется проверить, входит ли логика вообще в базовую комплектацию человека.

Их немного, но они есть.

Одни пишут: "Да давайте уже перемирие на любых условиях! Лишь бы только был свет, вода и нас не бомбили".

Другие нашли виновных во всем. Власть, президент, ОП, военные, производители оружия, энергетики. Все виноваты!

Кроме России.

Вот тут у меня возникает один простой вопрос: вы вообще помните, кто на кого напал?

Давайте еще раз, для тех, кто пропустил предыдущие серии.

У нас нет света не из-за украинской власти. У нас нет тепла и воды не из-за производителей оружия. (Они заинтересованы в войне и не хотят ее остановки). Наши дети сидят в бомбоубежищах не потому, что Украина отказывается капитулировать.

Во всем этом есть конкретный виновник. И имя ему – Россия.

Да, к нашей власти есть вопросы. И много. Есть коррупция, ошибки, некомпетентность, иногда откровенный идиотизм. И со всем этим нужно бороться.

Но не надо путать причины со следствиями. И тем более – агрессора с жертвой.

Когда вам кто-то рассказывает, что путин хочет мира, что ему нужен только Донбасс, что достаточно просто согласиться на его условия и все закончится, – включайте критическое мышление. Потому что перед вами либо человек, который ничего не понял за эти годы, либо ретранслятор российской пропаганды.

Я не верю, что путин хочет мира. Я верю, что он хочет нашей капитуляции.

И я очень сомневаюсь, что до конца этой зимы мы увидим настоящее перемирие.

Потому что зима для кремлевского императора – это еще одно оружие.

Его расчет прост: оставить украинцев без света, тепла и воды. Заставить мерзнуть, устать, перессориться между собой. И в конце концов самим попросить капитуляции, назвав ее миром.

Того, чего он не может добиться военным путем, он пытается выбить из нас холодом, тьмой и страхом.

И здесь я хочу сказать главное.

Устать от войны – нормально. Хотеть мира – нормально. Злиться на власть – тоже нормально.

Но ненормально забывать, кто принес эту войну в наш дом.

Мы можем спорить из-за политики, критиковать президента, требовать ответственности от чиновников. И должны это делать.

Но при этом мы должны оставаться вместе в главном.

У нас один враг. И он не в соседнем подъезде, не в комментариях Фейсбука и не среди украинцев, которые придерживаются другого мнения.

Он за нашей восточной границей.

И пока наши парни и девушки держат фронт, энергетики восстанавливают сети, волонтеры собирают помощь, а миллионы украинцев каждое утро идут на работу после бессонной ночи, – у России не получится главное.

Сломать нас изнутри.

Поэтому меньше ищите врагов среди своих. Больше помогайте тем, кто держит страну.

И помните: мир нам нужен. Но мир, после которого нашим детям не придется снова воевать за право жить в собственной стране.

А свет мы вернем. И тепло. И воду.

И свою нормальную жизнь тоже.

Главное – не отдать ради нескольких часов света будущее целой страны.