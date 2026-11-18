Блог | Украинцы колонизировали Москву? Неудобный вопрос, от которого не стоит отмахиваться

С детства-юности изучал историю и не понимал парадокса: почему московитам, которыми всегда правили немцы, украинцы, евреи, грузины, вбили в головы, что они не рабы правителей Империи, а титульный народ; а украинцам кто-то навязал комплекс неполноценности: мы забыли, что украинцы построили эту Империю, управляли ею, диктовали ее политику, направляли ее против Порты и Варшавы! Сцуко, отойдите от нарратива вечной жертвы (виктимности) в пользу понимания собственной субъектности, ведь это признак зрелости общества.

Посмотрите на украинцев: не на пассивный объект чужой воли, а на активных игроков, которые принимали сложные, иногда трагические, но прагматичные на тот момент решения. Я не обсуждаю, были ли правы украинцы, которые создали из неотесанного московского быдла – были правы! Исходя из исторического опыта, они считали более опасными для Украины Османскую империю и Польшу и успешно делали с ними то, что делали: громили, делили и так далее.

А если для украинских элит тех времен создание и участие в строительстве Российской империи было не "предательством", а попыткой реализовать собственные амбиции в глобальном проекте? Именно украинская элита увидела в Московском царстве перспективное пространство для экспансии. Могилянцы (Феофан Прокопович, Стефан Яворский) фактически создали идеологию этой империи. Они верили, что киевская элита сможет возглавить огромное государство, превратив его в обновленную Русь.

Выпускники и ректоры Академии создали саму концепцию Российской империи. Феофан Прокопович стал главным идеологом Петра I, обосновав абсолютную власть монарха и подчинение церкви государству. Стефан Яворский возглавил Синод, а Дмитрий Туптало (Димитрий Ростовский) заложил основы новой агиографии. Могилянцы ехали в Петербург и Москву с чувством собственного интеллектуального превосходства. Они не считали, что служат "чужим": для них это был проект строительства великого православного государства на киевских культурных основах. Вы же не обвиняете миссионеров в Африке, которые учат людей не есть друг друга?

Так и здесь украинцы ехали колонизировать и цивилизовать дикие народы! Не согласны?

А приведите пример: когда московитами руководили московиты, а не украинцы, немцы, евреи, грузины?