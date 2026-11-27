Блог | Цинизм бюджетной политики: на залоги преступникам – миллионы, на ВСУ нет

Я доброволец, сам принял решение, потому что очень люблю народ Украины, мне уже просто противно смотреть, как все это происходит. Я не вникал, потому что доверял, но как начал – то ого, вы там края попутали, алло, Кабинет Министров Украины Верховная Рада Украины ????

В бюджете на 2026-й десятки миллиардов пошли на красивые популистские штуки: марафоны, кешбэки, бесплатные поездки поездами и другую показуху. На виртуальную защиту энергетики даже в Киевской области выделили суммы – которые, судя по всему, так и зависли в воздухе.

Ежегодно таможня через теневые схемы высасывает из бюджета около 180 миллиардов. Одной этой суммы хватило бы, чтобы наконец закрыть долги перед теми, кто держит фронт. А мы еще слышим о сотнях миллионов долларов взяток, которые наркоторговцы спокойно раздают правоохранителям. И о сотнях миллионов гривен, которые уже собрали на залоги фигурантам громких дел вроде "Мидаса" и "Карфагена".

А на ВСУ – как всегда, "нет". Потому что схема простая: сначала все разворовать, а потом с жалостливым лицом просить у партнеров деньги "на ребят". Мол, они же не откажут, когда речь о военных.

Копая в килл-зоне, думаю: мы каждый день рискуем жизнью, а кто-то спокойно делит бюджет и строит себе красивую картинку. Это уже даже не предательство. Это просто мерзко. Это должно быть наказано, и это будет наказано, не за такое вот все не за такое .....

плательщиками

P. s. деньги растаскиваются, а у нас все волонтерские автомобили уже все...... Остался один двухместный пикап, и тот на ладан дышит. А на залоги преступникам собирают по 60 миллионов, о чем еще говорить.