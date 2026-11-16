Блог | Три всадника украинского апокалипсиса, или О плане выживания и победы

В феврале 2022 года, несмотря на весь тот ужас, в который погрузилась Украина после начала большой войны, выход из ситуации мог казаться непростым, но ясным и очевидным.

Нужно было остановить агрессию, не позволить российским войскам занять значительную территорию страны и выбить их хотя бы с части оккупированной земли. Нужно было, чтобы государство начало работать эффективнее – а это означало еще и усиление борьбы с коррупцией. И нужно было получить понятные гарантии безопасности – то есть присоединиться к НАТО с его 5-й статьей.

Но особенность ситуации заключалась в том, что это нужно было делать быстро в то время, когда возможности быстрого завершения войны были практически заблокированы. После провала блицкрига с мгновенным захватом Киева и заменой украинской власти Путин за несколько месяцев переориентировался на стратегию многолетней войны, которой Кремль придерживается и до сих пор. А союзники не скрывали своего нежелания давать Украине современное наступательное оружие, потому что боялись ядерного ответа России – и никто на самом деле на Западе не знал (да и не знает и теперь), что же делать после этого ядерного ответа. Ставка была сделана на длительное истощение Москвы в надежде, что Путин осознает бесперспективность долгой войны и остановится. Почти за пять лет большой войны России против Украины эта ставка так и не сыграла.

Однако начали развиваться другие процессы, практически неизбежные на пятилетней дистанции. Ведь война – как онкология, которая обязательно дает метастазы, если вовремя не остановить процесс.

Первая опасность – это изменение характера войны. Российская армия серьезно не продвигается вперед уже несколько лет подряд. Но теперь в Кремле рассчитывают на истощение украинского тыла, уничтожение инфраструктуры, превращение крупных украинских городов в места, непригодные для жизни. И если в первые месяцы войны мы были уверены в здравом смысле консолидированного украинского общества и опасались только, что у армии не хватит ресурсов остановить врага, то теперь наши защитники добиваются настоящих успехов на фронте, но в тылу все громче звучат голоса тех, для кого Украина – пустой звук и кто готов продать будущее Родины за иллюзию временного спокойствия. Это очень опасная тенденция не только для времен войны, но и для времен мира, потому что она сулит политический триумф партии капитуляции и страха перед Москвой.

Второй всадник апокалипсиса – превращение государства из коррумпированного в мафиозное. Все предпосылки такого превращения были заложены еще в 2019 году самой победой Владимира Зеленского и проекта "Слуга народа". Такое количество жаждущих наживы "новых лиц" в условиях, когда вся собственность уже давно была перераспределена, логично подталкивало часть этих обаятельных лиц к союзу с организованной преступностью и созданию ее ячеек в государственных структурах. Конечно, условные четыре года для такого превращения – не так уж много времени. Демократия как раз и предполагает, что встревоженный избиратель получит возможность скорректировать свои прежние решения. Но и здесь война дала свои результаты: отсутствие механизма смены власти и ее практическая бесконтрольность делают антикоррупционные органы единственным предохранителем от деградации государственного организма – и никто не сказал, что в борьбе с мафией они обречены на победу.

И, наконец, третья проблема – дефицит безопасности. В 2022 году мы могли цитировать американского президента Джозефа Байдена, который обещал защищать каждый сантиметр территории НАТО – и, конечно, могли хотеть, чтобы и наша собственная территория была этими сантиметрами. В 2026 году мы не можем не замечать, как к НАТО относится американский президент Дональд Трамп. Более того – после войны с Ираном мы даже не знаем, способны ли Соединенные Штаты быть действенным гарантом безопасности даже тогда, когда этого хотят. Страны, размещавшие на своей территории американские военные объекты, очевидно, рассчитывали на то, что никто не будет посягать на их безопасность, а не на то, что их будут бомбить именно потому, что на их территории есть американские военные объекты. Поэтому, когда я слышу сообщения о консультациях по гарантиям безопасности для Украины, мне хочется поинтересоваться, существуют ли они вообще в современном мире. Ведь на самом деле гарантии безопасности – это уважение к правилам и "красным линиям". А еще страх перед возможностями сверхдержав, которого теперь просто не существует.

И, кстати, появление этого третьего всадника дает дополнительные шансы первому. Ведь оно грозит новыми метастазами – распространением российско-украинской войны на Европу. Ведь ненависть к европейцам, которые теперь воспринимаются как главные виновники отсутствия победы Путина, растет в Кремле с каждым новым днем конфликта. И если Путин теперь не боится реакции Трампа (а он не боится), то почему бы ему хотя бы не попробовать?

Эти три главные проблемы даже не для украинской победы, а для украинского выживания не означают запрограммированного поражения. Но их нужно осознать и решать. Чтобы выжить, мы должны уничтожить каждого всадника.

А это означает серьезный диалог с обществом о продолжительности и опасностях войны. Это означает повышение эффективности власти и нулевую терпимость к коррупционерам и мафиози в ее структурах. Это означает отказ от единоличного управления государством, которое просто тянет Украину на дно. Это означает поиск механизмов взаимодействия в сфере безопасности с теми государствами, которые осознают опасность для собственного будущего, и со здоровыми силами в тех странах, где власть предает идеалы демократии. Бояться этого не стоит, потому что, пытаясь приспособиться к могущественным мерзавцам, мы просто погибнем. Но для такой работы и люди, которые управляют Украиной, должны осознать для себя, что ценности действительно существуют, а не используются для обмана электората. А выдавить из себя популиста по капле уже не удастся – времени в обрез.

Ну и также нужно понять, что если мы победим этих трех всадников, но не сможем завершить войну, то обязательно появятся новые всадники и новые проблемы. И с ними тоже придется бороться даже тогда, когда они будут казаться непреодолимыми.

Это на самом деле и есть украинский план выживания и победы.