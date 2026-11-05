Блог | Техасцы России: украинцы выше, красивее и живут вкуснее – американский журналист об Украине 1946 года

"В Украине мужчины выше ростом, женщины красивее, кони и рюмки для водки больше, а еда вкуснее, чем где-либо в России..."

Весной 1946 года в Киев прибыла миссия Администрации помощи и восстановления Объединенных Наций – United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA). Основной задачей миссии был контроль за распределением американской помощи Украине. Представители миссии находились в Киеве, Харькове, Полтаве, Запорожье и других городах. Вместе с представителями UNRRA путешествовал Джон Фишер – американский журналист.

Вернувшись в США, он в октябре 1946 года опубликовал в журнале LIFE репортаж под названием "Украина", в котором поделился своими наблюдениями об украинцах:

Репортаж под названием "Укра... Источник: facebook.com Развернуть

"Украинцы – это техасцы России. Они убеждены, что умеют воевать, пить, петь, ездить верхом и заниматься любовью лучше любого человека в мире. Они считают, что выиграли войну практически в одиночку, почти без помощи остальной России…

В Киеве или Харькове вряд ли пройдешь хотя бы один квартал, не встретив человека без руки или ноги. Любой украинец, военный или гражданский, у которого нет хотя бы одной медали, чувствует себя почти голым. У многих по шесть-семь медалей, и они постоянно носят все эти награды. Я знал одного семилетнего мальчика, который каждый день ходил в школу с двумя медалями на залатанной рубашке: одну он получил за помощь партизанам, вторую – за осколочное ранение, из-за которого у него было сорвано три дюйма кожи на голове.

В Украине мужчины выше ростом, женщины красивее, лошади и рюмки для водки больше, а еда вкуснее, чем где-либо в России.

Большую лохматую казацкую шапку в Украине носят так же часто, как огромный стетсон на американском Юго-Западе. Еще одна легенда – украинская независимость – очевидно, до сих пор настолько жива, что тревожит Кремль, хотя я и не смог найти никаких свидетельств существования серьезного сепаратистского движения. прирожденные наездники.

Многие украинские города можно было бы представить перенесенными с побережья Средиземного моря. Немало домов в них построено во время большого пшеничного бума на рубеже XIX века, когда помещики и мелкая аристократия могли позволить себе приглашать модных французских и итальянских архитекторов. Эти архитекторы отдавали предпочтение кирпичным или построенным из тесаных бревен зданиям, покрытым штукатуркой пастельных голубых, розовых и желтых оттенков. Даже в руинах такие города, как Полтава и Кременчуг, кажутся удивительно светлыми и солнечными после обшарпанного величия Москвы.

По воскресеньям украинцы берутся за почти бесконечную работу по расчистке руин. Каждый профсоюз, спортивный клуб и молодежная организация примерно раз в месяц мобилизует своих членов на субботник, или добровольный труд в выходной день. Эти мероприятия больше напоминают пикник, чем серьезную трудовую акцию. Обычно у тротуара стоит грузовик с громкоговорителями, из которых звучат казачьи мелодии и такие популярные зарубежные песни, как The Atchison, Topeka and Santa Fe ("Атчисон, Топика и Санта-Фе") и Tea for Two ("Чай для двоих"). Темп работы украинцев можно назвать только неторопливым. Люди много разговаривают и часто прерываются на чай за столиками с угощением, которые женщины выставляют прямо на тротуарах. Большинство семей приводит с собой детей. Они проводят день, играя в прятки среди покореженных металлических балок или в местную разновидность игры в полицейских и разбойников. Здесь она называется "партизаны и фашисты". Кажется, все прекрасно проводят время.

В Киеве есть пять роскошных ресторанов, однако позволить себе посещать их, да и то лишь изредка, могут только более состоятельные представители общества – ученые, инженеры и технические специалисты, генералы и влиятельные партийные деятели. Самый популярный из них – ресторан гостиницы "Интурист", неприветливый зал с горчичными стенами, где пара посетителей может получить бутерброды с салями и кувшин пива примерно за восемь долларов.

Молодые франты, которые предпочитают ухаживать за девушками в более оживленной атмосфере, могут привести их в кафе-мороженое на главной улице Киева. Это крошечное подвальное помещение с восемью столиками, всегда переполненное шумными солдатами и хихикающими девушками. Еще десятки людей ждут своей очереди на лестнице снаружи.

Если украинцу все же хочется выпить, он может купить наперсток водки за один рубль – примерно десять американских центов – в уличном киоске на углу. В этих киосках также продают сладкое кавказское вино, конфеты и клубничную газировку. Пол-литра водки обойдется ему в шесть долларов в гастрономе. Поскольку средняя зарплата промышленных рабочих в Украине составляет около 35 долларов в месяц, мало кто может позволить себе достаточно водки для настоящей пьянки.

Развод получить трудно. За проституцию могут приговорить к пяти годам каторжных работ.

Энергичных и старательных работников щедро награждают медалями, а тех, кто проявляет достаточно постоянства, чтобы проработать на одном месте шесть лет или больше, поощряют такими ощутимыми и полезными наградами, как скидка в сорок процентов на некоторые покупки в гастрономах.

В Запорожье во дворе разбомбленной больницы, где работала ремонтная бригада, установили большой красно-белый щит. На нем было написано: "Работай сегодня лучше, чем вчера; сделай завтра больше, чем сегодня". Когда я вошел во двор вместе с городским головой и начальником городского строительства, то увидел семерых рабочих, удобно расположившихся в тени этого щита. Они наблюдали, как восьмой рабочий неторопливо замешивал бетон. Рабочие смотрели на нас с непринужденным любопытством, но ни они, ни начальник строительства, казалось, не считали, что наше присутствие требует от кого-то немедленно взяться за работу. Не казалось и то, что городской голова замечал в этой сцене что-то необычное. Эта всеобщая вялость отражает как усталость от войны, так и нехватку мастеров и бригадиров.

В Украине после окончания войны спекулянты стали почти такими же состоятельными, как хорошо оплачиваемые чиновники, ученые и рабочие-стахановцы. Спекулянт ездит по селам и скупает излишки яиц, сметаны, колбасы, соленых огурцов, семян подсолнечника и кур с приусадебных участков, которые крестьянам разрешено обрабатывать самостоятельно, отдельно от колхоза. Затем он везет эти продукты на один из открытых рынков.

Вообще, по воскресеньям на рынках можно было купить разные вещи. Вот несколько цен в Киеве: швейцарские часы среднего качества – 1 000 рублей, пара кожаных ботинок – 700, американская зажигалка – 95, одна американская сигарета – 1 рубль, одна конфета из американского армейского пайка – 2 рубля, женские трусы из искусственного шелка – 160, молодая курица – 50, фунт колбасы – 175 рублей.

Мне рассказывали, что цены свободного рынка на велосипеды, постельное белье, посуду, часы и зеркала упали примерно на пятьдесят процентов, когда из Германии и других оккупированных стран начали поступать "репарации".

Мода стала в Украине вполне достойным занятием. И мужчины, и женщины теперь стремятся выглядеть как можно опрятнее и элегантнее. Надлежащей одеждой для чиновника, продвигающегося по служебной лестнице, считается строгий черный или серый костюм. Женская одежда обычно такая же сдержанная по крою и цвету, как мужская, и часто имеет следы многочисленных починок. Но она почти всегда опрятная.

Все украинские регулировщицы дорожного движения, которых я видел, были женщинами. В Киеве девять из десяти женщин-милиционеров – блондинки, и почти все они красивы.

Парикмахеры, которых здесь до сих пор называют царским словом "мастера по изготовлению париков", имеют много клиентов. Стрижка не считается завершенной, пока клиента не обрызгают одеколоном от пояса и выше.

Следящие за модой женщины – студентки университетов, переводчицы, журналистки, врачи – регулярно посещают салоны красоты. Эти салоны называют "американками", то есть "американскими женщинами". Большинство женщин щедро пользуется косметикой, которая снова появилась в свободной продаже. Но питание, богатое крахмалом, и нехватка горячей воды негативно сказываются на цвете лица русских женщин.

Украинцы часто простужаются. Основное средство от простуды – аспирин, смешанный с кофеином. Эти лекарства считаются настолько сильными, что заболевшим, которые их принимают, советуют обязательно ложиться в постель. Распространенным средством лечения простуды, сопровождающейся заболеваниями грудной клетки, остается также применение банок.

Нигде в мире дети не получают больше любви и заботы, чем среди украинцев. Почти все они пухленькие, жизнерадостные и добродушные. Я редко слышал, чтобы кто-нибудь из них плакал. Нередко мать кормит ребенка грудью и на втором году его жизни. Если женщина работает, а это почти всегда так, ей предоставляют перерывы, чтобы она могла посетить местные ясли во время кормления. После того как мать покормит собственного ребенка, она часто зарабатывает немного дополнительных денег, нанимаясь кормилицей к другому младенцу. Украинские пеленки примерно втрое больше американских. Младенца заворачивают от шеи донизу и завязывают так туго, что он не может шевелить руками. Несколько акушеров совершенно серьезно объясняли мне, что так делают потому, что совсем маленький ребенок может испугаться собственных рук, когда будет махать ими перед лицом, и это якобы способно навсегда травмировать его нервную систему.

В шесть часов каждое утро киевская система громкоговорящего оповещения будит население сигналом подъема, состоящим из первых девяти нот "Интернационала". Послушные граждане сонно поднимаются с кроватей и поют в такт мелодии: "Вставайте, голодные и порабощенные!"