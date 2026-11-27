Ставнийчук призвала к независимой проверке претензий к руководству НАБУ и САП

Антикоррупционные органы Украины не могут становиться заложниками собственного руководства, а их институциональная независимость не должна использоваться как аргумент для уклонения должностных лиц от ответственности.

Такое мнение высказала Марина Ставнийчук.

По ее словам, необходимо четко разграничивать защиту антикоррупционных институтов и защиту конкретных лиц, которые ими руководят.

"Ни один государственный институт не может превращаться в корпоративную структуру, где защита руководства становится важнее его общественного назначения", – подчеркнула Ставнийчук.

Она отметила, что Конституция Украины и профильное законодательство предусматривают гарантии независимости антикоррупционных органов, однако они не освобождают их руководителей от требований законности, добросовестности и подотчетности.

По мнению Ставнийчук, молчание директора НАБУ Семена Кривоноса и публичные объяснения руководителя САП Александра Клименко, которые не снимают вопросов общества, вызывают обеспокоенность.

В то же время она подчеркнула необходимость соблюдения презумпции невиновности и проведения независимой и объективной проверки всех обоснованных претензий к руководству ведомств.

"Ссылки на независимость антикоррупционных органов не могут быть универсальным ответом на вопрос об ответственности их руководства", – отметила Ставнийчук.

По ее словам, если независимая проверка установит факты, несовместимые с дальнейшим пребыванием Кривоноса и Клименко на должностях, они должны оставить их в порядке, предусмотренном законом.

"Защита институции не может означать круговую поруку, а международная поддержка не должна становиться аргументом для избегания ответственности", – подчеркнула Ставнийчук.

Она подытожила, что очищение антикоррупционной системы должно начинаться с соблюдения ее руководством тех стандартов, которые оно призвано обеспечивать для всего государства.