Блог | Социология, которой боялись: украинцы готовы к тяжелым условиям ради окончательного мира

Наконец-то стала появляться более или менее адекватная социология, согласно которой большинство людей поддерживают переговоры и мир на тяжелых условиях, но таких, которые обеспечат прекращение войны навсегда, по крайней мере, остановив новый мировой перераспределительный процесс на нашей территории и за счет жизней наших людей.

Обращу внимание, что сегодня самый высокий в истории процент людей, отказывающихся участвовать в опросах. По моей гипотезе, это именно те люди, которые не хотят давать ответы, не вписывающиеся в общий провоенный медийный тренд.

Убежден, что люди мира должны объединиться, показать свою позицию, чтобы дать властям основания для принятия трудных решений, необходимых для сохранения страны и победы.