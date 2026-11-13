Блог | "Шовинист" Остап Вишня о голодоморе и "чухраинцах"

Сегодня, в день рождения нашего выдающегося сатирика и юмориста Остапа ВИШНИ (13 ноября 1889 – 28 сентября 1956 гг.), решил напомнить о малоизвестных страницах его жизни и произведениях, запрещенных в советские времена.

Для понимания "счастливой жизни" украинцев под большевистской Россией замечу, что Остапа Вишню сталинский режим арестовал в 1933 году и приговорил к расстрелу за якобы покушение на одного из крупнейших борцов против "украинизации", 2-го секретаря ЦК КП(б)У Павла Постышева. Только случай помог выжить украинскому писателю, которого освободили в разгар 2-й мировой войны, в 1943 году.

С тех пор и до недавнего времени официально пропагандировались главным образом улыбки Остапа Вишни на бытовую и социальную тематику.

Поэтому сегодня хочу напомнить Вам о фельетоне сегодняшнего именинника о "хороших русских" и их извечной ментальности, написанном 1 января 1920 года в Харькове под псевдонимом Павло Грунский. Он назывался "ШОВИНИЗМ" (за что меня били, бьют и похваляются бить).

Привожу наиболее характерные фрагменты произведения:

"Вспомнил я об этом теперь, услышав об интервью с вечно старыми и вечно новыми опекунами нашей Украины – Раковским, Мануильским, Затонским…

Опять они о том же шовинизме:

– Мы, – мол, Украину как самостоятельную единицу признаем, но шовинизм будем уничтожать, а шовинистов, не исключая и коммунистов, – вешать!..

Думай, значит, как хочешь!

Украинцем можешь быть, а любить Украину – нельзя!

Повесили!…

Если я, например, говорю "Мойо паштение-с", люблю щи, кислую капусту, Пушкина, лапти, в "избе" грязь, телята и вши, а за это иду и граблю, убиваю, вешаю, стреляю, душу за горло, чтобы другой тоже все это любил и все это пел, то же самое обожал – разве это не ШОВИНИЗМ?

А если я говорю "добрый день", люблю борщ, Шевченко, белую хатку, пою "Месяченьку бледнолицый" и никого за это не убиваю, а только прошу: "Идите, мол, вы к своей Иверской Божьей матери", – разве это ШОВИНИЗМ?

И проклинают меня за это. И бьют, может, за это, и вешают за это!

Про меня же!

НОСИ ты ЛАПТИ хоть на своей голове, не только ешь, но даже ВЫМОЙСЯ своими ШТАНАМИ, – у меня и за ухом не зачешется.

Черт тебя побери!

ВСЕ РАВНО К@ЦАПОМ СДОХНЕШЬ!

И не пойду я к тебе!

Потому что ты мне нужен как пятое колесо к телеге!

А я ШОВИНИСТ.

Пусть вешают!"

Как видим, что при Петре-Екатерине, что при Ленине-Сталине или при Путине-кирилле ментальность Московии-России осталась неизменной:

либо любите наш "русский мир", либо мы вас за это будем убивать и вешать!

Также хочу напомнить о грустных и страшных временах ГОЛОДОМОРЫ, ведь украинская историческая толерантность – самая толерантная в мире.

Поэтому мы до сих пор не имеем права назвать правдивые и реальные цифры жертв Голодомора 1932-33 годов, потому что КТО-ТО утвердил лишь разрешенные для украинцев толерантные цифры. А о ГОЛОДОМОРЕ от Ленина и большевистской России 1921-23 годов часть наших официальных историков и чиновников до сих пор продолжает твердить лишь о засухе и неурожае.

Для начала процитирую малоизвестное широкой публике письмо Остапа Вишни к Николаю Балашу от 12 марта 1921 года:

"Положение на Украине очень и очень печальное… Запорожье, Одесская область, Екатеринославская область, Херсонская область – это полный ужас…

Съели собак, кошек. Случаются случаи людоедства. Гибнут десятки тысяч людей.

Нельзя, конечно, описать весь тот ужас, который творится. Надо бить в колокола, потому что мы сами здесь не спасемся. Не знаю, почему заграница ничего не делает… Неужели там все оглохли и не слышат наших здесь воплей…"

Обращения Остапа Вишни, как и обращения правительства УНР в изгнании и многих других украинских организаций, привели к тому, что миссия Нансена (неофициальное объединение религиозных и благотворительных обществ под эгидой Международного Красного Креста, которое возглавлял Фритьоф Нансен), до того помогавшая только голодающим советской России, обратила внимание и на Украину. Позднее представитель этой международной миссии Квислинг озвучил цифры: до 7 миллионов голодающих украинцев в период 1921-33 годов. Считается, что от ГОЛОДОМОРА Ленина и большевистской России, по разным оценкам, погибли от 500 тысяч до 3,5 миллионов украинцев.

Не менее важным является и другое актуальное по сей день произведение Остапа Вишни – "ЧУХРАИНЦЫ", написанное в 1926 году.

Сатирик презрительно описывает тех украинцев, которые БОЯЛИСЬ называть себя УКРАИНЦАМИ:

"ЧУХРАИНЦЕВ было немало, что-то более тридцати миллионов, – хотя большей частью они и сами не знали, кто они такие…

– Какой вы, люди, национальности?

– Да кто ж его знает?! Живем в Шенгериевке. Православные".

Далее он раскрывает особую ментальность этого странного народа:

"Было у ЧУХРАИНЦЕВ целых пять глубоко национальных черт…

Черты, на старинный лад, назывались так:

1. Если бы знать?

2. Забыл.

3. Опоздал.

4. Как-нибудь оно будет!

5. Я так и знал".

Так что и сегодня мы должны вытравливать из себя психологию ЧУХРАИНЦА и создавать государство свободных и гордых УКРАИНЦЕВ!

Помним нашу историю!

Изучаем нашу литературу!

П.С. Более подробно о неизвестных страницах жизни и деятельности Остапа Вишни можно прочитать в издании Сергея ГАЛЬЧЕНКО "Остап ВИШНЯ. Невеселая жизнь. Документальная биохроника".