Ринат Ахметов навестил Яну Степаненко, пострадавшую в результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске

Основатель Фонда и президент футбольного клуба "Шахтер" Ринат Ахметов навестил Яну Степаненко – девушку, которая пострадала во время ракетного удара по вокзалу в Краматорске в 2022 году, в результате чего потеряла обе ноги. Встреча состоялась в квартире Яны в Киеве, которую она получила от Фонда Рината Ахметова в 2025 году.

"Мне очень приятно, что сегодня я здесь, в гостях у Яны. Встретился с ней и ее мамой, увидел, как они живут. Мы выпили чаю и пообщались. Яночка – милая, добрая и красивая девушка. Для меня она является символом мужества, стойкости и целеустремленности. И, конечно, я хочу, чтобы она была счастлива и чтобы у нее все было хорошо. Со своей стороны буду делать для этого все возможное", – отметил Ринат Ахметов.

Встреча состоялась в квартир... Источник: tsn.ua Развернуть

Во время встречи Яна показала Ринату Ахметову, как за год обустроила жилье и что помогло превратить новую квартиру в уютный дом, куда всегда хочется возвращаться.

"Это уже наша вторая встреча. Он всегда такой приветливый, радостный. Квартира мне очень-очень нравится. Она большая, много места. Я часто здесь бываю, но планирую полноценно переехать, когда мне исполнится 16 лет. После школы я пойду учиться на курсах барбера. Пройду курсы. Буду работать", – рассказывает Яна.

Теплая встреча не ограничилась разговором. Ринат Ахметов подарил Яне современный смартфон и сказал, что она может позвонить ему в любой момент, когда в этом возникнет необходимость.

Ринат Ахметов с Яной Степаненко и ее мамой. Источник: tsn.ua

Девушка, несмотря на тяжелые травмы, ведет активный образ жизни. Яна занимается бегом, участвует в марафонах и уже имеет собственные спортивные достижения. Весной 2024 года она преодолела 5-километровую дистанцию Бостонского марафона, а в марте 2025-го пробежала 5 километров на марафоне в Токио в футболке "Шахтера".

Девушка получила почетную государственную награду Президента Украины – медаль "Будущее Украины", которой награждают юных граждан за храбрость, стойкость и патриотизм.