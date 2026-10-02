Блог | Пушкин начал протухать на Западе, или Как украинский поэт запустил переоценку русской литературы в Европе

В последнем номере авторитетного немецкоязычного культурологического журнала Lettre International (№ 154, осень 2026) вышла большая статья о Пушкине – певце свободы. И знаете – Пушкин для Запада начал протухать. Причем автор статьи, Жорж Нива – славист старой школы, человек, который стажировался в москве и был близок к Пастернаку и Солженицыну. Ему 91 год, на минутку!

Славист, всю жизнь посвятивший русской литературе, пишет теперь, что перечитывать сегодня Пушкина стало сложно. И знаете, почему? Нива утверждает, что одной из весомых причин этому стали обвинения, выдвигаемые молодыми украинскими поэтами, такими как Артур Дронь (которому, для сравнения, – 25 лет). Книга Дроня "Хемингуэй ничего не знает", несмотря на то, что она полна боли, презрения, а иногда даже ненависти, – близка моему сердцу, – говорит Нива, – это клеймо для читателя.

Статья о Пушкине в журнале L... Источник: Фейсбук Василия Бартовщука Развернуть

Ведь Дронь кричит о невыразимой боли войны, которую он ведет в окопах Донбасса, где хуже, чем в Вердене, потому что теперь, кроме снарядов, еще и "посыпаются" дроны, которые следят и охотятся на тебя отовсюду. Артур Дронь, конечно, знает русскую поэзию, – пишет Нива, – но теперь он больше не хочет о ней слышать. "Это империалистическая, шовинистическая, ксенофобская литература, которая пресмыкается перед властью".

Перечитывать Пушкина, слыша в ушах слова Дроня, трудно, потому что в том, что он говорит, есть искра правды. Россияне, для которых Пушкин – "все", четыре года назад пришли, чтобы убивать детей, насиловать женщин и пытать военнопленных. И они с упорным упорством ведут войну, которая длится уже гораздо дольше, чем та, что началась после вторжения Гитлера в 1941 году, когда был нарушен договор о дружбе, подписанный Молотовым и Риббентропом.

И тут же Нива начинает анализировать поступки Пушкина – как тот поддерживал подавление польских повстанцев, что он никогда не воевал, но как ощущал вкус войны и был неспособен проклясть ее и призвать к ненасилию. И в конце концов Нива приходит к выводу, который, однако, формулирует в виде вопроса: а не является ли россия чем-то большим, чем Пушкин с его гением? Может, в нее должны войти и узники, и палачи, и насилие? Да, это всего лишь небольшой сдвиг в тоне и вопросах на уровне догадки о том, что канон, вероятно, все-таки что-то умалчивает. Но с другой стороны, лет 10 назад даже этого в Lettre, пожалуй, не было бы.

Конечно, после 2022 года в западной славистике открыто заговорили о деколонизации этой области, мол, славистика десятилетиями фактически означала русистику, в то время как украинская, белорусская и кавказские культуры рассматривались как периферия российской. Сейчас уже и к Еве Томпсон немного возвращаются – она писала о том, как русская классика служила интересам империи, – цитируют ее по-другому.

Однако канон по-прежнему стоит, и Пушкин в нем все еще рассматривается как часть "европейского целого". Многие считают, что культура не виновата, осуждают культуру отмены и т. п. А многие вообще ничего не знают, что и признает сам Нива: "Сегодня мы, все западноевропейцы, на самом деле почти ничего не знаем о войне, которая уже идет у наших дверей…".

И главное – Нива не заметил бы Дроня и не стал бы переосмысливать свои взгляды в столь почтенном возрасте, если бы не существовало немецкого перевода "Hemingway hat keine Ahnung" (хотя, скорее всего, Нива читал английский или французский перевод). В любом случае переосмысление во многом зависит от того, будут ли такие голоса, как Дронь, и станет ли их больше. Будут ли они переведены на европейские языки и изданы. Ведь именно они влияют на пересмотр канона и на то, как мир будет воспринимать Украину в будущем.

P.S. Статья гораздо обширнее и не ограничивается украинским контекстом – это лишь небольшая ее часть, которая непосредственно касается нас.