Вернуть движение и силу: Фонд Рината Ахметова вместе с "Сердцем Азовстали" поддержал реабилитацию защитника Мариуполя Сергея Бойко

Пограничник Сергей Бойко прошел реабилитацию после операций в медицинском центре "Адонис". Помощь в восстановлении оказана в рамках программы "Здоровье", которую Фонд Рината Ахметова реализует в партнерстве с проектом "Сердце Азовстали". После тяжелых боевых травм и плена защитник постепенно возвращается к активной жизни, чтобы стать надежной опорой для своей семьи.

"Большое спасибо Ринату Леонидовичу за то, что поддерживает и выделяет средства на такие операции. Огромная благодарность за то, что заботятся о нас, защитниках Мариуполя, за то, что есть такая общественная организация "Сердце Азовстали", которая оказывает помощь. Нам даже выдавали диджитал-боксы: там техника, ноутбуки, все для старта. Это вдохновляет", – говорит Сергей.

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Тяжелое ранение плеча и колен защитник получил во время обороны Мариуполя. После обстрела мужчина не мог передвигаться самостоятельно – побратимы вытащили его из-под огня и доставили в стабилизационный пункт, где оказали первую медицинскую помощь. Раненый военный оставался в окруженном городе до 18 мая 2022 года, а затем вместе с побратимами вышел в плен. В неволе пограничник провел три года и одиннадцать месяцев.

Домой Сергей вернулся весной 2026 года. Все это время его ждали жена и двое сыновей. За время разлуки младший сын вырос из малыша, который только учился ходить, в мальчика, уже бежавшего навстречу отцу.

"Я его обнимаю, на руки беру. Я в шоке. Ребенок уже со мной разговаривает, он уже бегает, а не ползает вдоль дивана. Потом подошел старший. Я его обнимал", – рассказывает защитник о первой встрече с семьей.

Последствия ранений для Сергея оказались тяжелыми: из-за повреждения кости и плечевого сустава мужчина не мог полноценно пользоваться рукой, а травмированные колени ограничивали движения.

Сначала, в сентябре, при поддержке Фонда Рината Ахметова пациенту прооперировали оба колена: удалили поврежденные части менисков. После операций мужчина прошел курс реабилитации и SVF-терапию.

Следующим этапом стала сложная операция по эндопротезированию левого плечевого сустава – замене поврежденного сустава индивидуальным протезом. После операции Фонд обеспечил курс реабилитации, направленный на восстановление подвижности плеча и улучшение функций руки. Благодаря этому состояние защитника заметно улучшилось.

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"После операции на коленях я быстро начал ходить. С рукой мне с каждым днем после операции все легче и легче. Сначала она еще болела, а сейчас я уже могу сидеть и постоянно куда-то ходить. То есть сильно она уже не беспокоит", – говорит Сергей.

Впереди у Сергея еще длительное лечение. Врачи пока не гарантируют полного восстановления руки, но упорная работа приносит результаты. Защитник стремится вернуться к активной жизни, работать и заботиться о семье, хотя психологически непросто привыкать к бытовым ограничениям.

Фонд Рината Ахметова совместно с "Сердцем Азовстали" реализует программу "Здоровье", которая обеспечивает защитников Мариуполя и их семьи комплексной медицинской и психологической помощью. Специалисты проекта подбирают лучших врачей и медицинские учреждения для лечения военных по всей Украине.

Помощь могут получить действующие и бывшие военнослужащие, которые защищали Мариуполь с 24 февраля по 20 мая 2022 года и были освобождены из плена после 1 января 2025 года. Подать заявку при наличии подтверждающих документов можно по телефону горячей линии Фонда: 0 800 509 001 (бесплатно, с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00).