Более 1,7 млрд грн помощи армии: итоги четырех лет инициативы "ОКО ЗА ОКО"

Сеть АЗК ОККО и фонд "Вернись живым" отмечают четвертую годовщину совместной инициативы по поддержке армии "ОКО ЗА ОКО". В рамках партнерства, начавшегося в ноябре 2022 года, подразделения Сил обороны уже получили вооружение и технику на сумму более 1,7 млрд грн.

С начала сотрудничества реализованы три этапа проекта "ОКО ЗА ОКО". В рамках первого военным передали 25 разведывательных комплексов SHARK общей стоимостью 325 млн грн. Вторая волна обеспечила подразделения территориальной обороны 600 единицами коллективного пехотного вооружения – гранатометами, минометами и пулеметами на 400 млн грн. В рамках третьего этапа Десантно-штурмовые войска получили 10 комплексов разведки и поражения "Пульстрон" общей стоимостью 500 млн грн. Сейчас продолжается четвертая волна – "ОКО ЗА ОКО. Дронопад", направленная на противодействие вражеским беспилотникам. На ее поддержку ОККО уже направила более 500 млн грн.

За четыре года проекта более 2,5 миллиона водителей присоединились к инициативе.

"Для меня "ОКО ЗА ОКО" – яркий пример того, что помогать не означает каждый раз делать что-то необычное. Можно просто заправиться PULLS, перевести баллы Fishka или задонатить. И эти простые действия превращаются в огромные суммы. Наши клиенты делают это снова и снова уже четвертый год, и это лучший ответ тем, кто говорит, что люди устали помогать.Благодарим их за доверие, а команду "Повернись живим" – за партнерство, благодаря которому мы можем системно помогать нашим защитникам", – комментирует Василь Дмитрив, вице-президент по маркетингу и развитию ОККО.

"Системное партнерство с бизнесом дает нам возможность планировать. Благодаря сотрудничеству с такими компаниями, как ОККО, в рамках "Дронопада" подразделения могут рассчитывать на регулярную и своевременную поддержку, а Фонд – прогнозировать поступления и планировать закупки. Это позволяет не просто реагировать на срочные запросы, но и заранее заключать контракты на средства, производство которых занимает несколько месяцев. Именно в этом заключается ключевая ценность", – отмечает Олег Карпенко, заместитель директора фонда "Повернись живим".

Инициатива "ОКО ЗА ОКО" является частью системной помощи компании, направленной на устойчивость страны. С начала полномасштабного вторжения ОККО направила на поддержку ВСУ и восстановление Украины более 4,6 млрд грн.