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"Не позволю сделать себя виновным в чужих провалах": о причине увольнения и ситуации с защитой энергообъектов Киевщины
Повреждение энергообъектов.
Источник: DepositPhotos.com
В СМИ распространяется информация о мотивах моего увольнения с должности заместителя министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту.
Объясняю настоящие причины моего увольнения.
На выходных у меня состоялась встреча с министром Калашником, во время которой мне сообщили, что якобы существует решение Президента и Премьер-министра о моей отставке. Я четко понимал, что эта информация не соответствует действительности. Но продолжать работу в команде руководителя, который интригует, манипулирует и, что самое важное, хочет сделать меня виновным в своих провалах, я не стал. Именно поэтому и написал заявление.
Теперь о защите объектов энергетики Киевской ОВА:
1. Реализация планов устойчивости была основной задачей главы администрации, о ходе выполнения которой Калашник лично еженедельно отчитывался на соответствующих селекторных совещаниях;
2. Договоры с подрядными организациями заключил департамент регионального развития, который мне никогда не подчинялся;
3. Куратором этого департамента была профильная заместительница главы администрации, которая является близкой подругой Калашника и сейчас руководит его патронатной службой;
4. Соответственно, я был лишен каких-либо властных полномочий давать поручения по заключению договоров;
5. Поскольку планы устойчивости были основной задачей главы ОВА, заключить контракты на 26 объектов без согласования и прямого указания Калашника было невозможно.
Как военный, я решил отойти в сторону и больше не участвовать в этом.
Заявляю о полной открытости и готовности к взаимодействию с ВСК ВРУ, правоохранительными органами, общественностью и СМИ.
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