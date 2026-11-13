Блог | "Не позволю сделать себя виновным в чужих провалах": о причине увольнения и ситуации с защитой энергообъектов Киевщины

В СМИ распространяется информация о мотивах моего увольнения с должности заместителя министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту.

Объясняю настоящие причины моего увольнения.

На выходных у меня состоялась встреча с министром Калашником, во время которой мне сообщили, что якобы существует решение Президента и Премьер-министра о моей отставке. Я четко понимал, что эта информация не соответствует действительности. Но продолжать работу в команде руководителя, который интригует, манипулирует и, что самое важное, хочет сделать меня виновным в своих провалах, я не стал. Именно поэтому и написал заявление.

Теперь о защите объектов энергетики Киевской ОВА:

1. Реализация планов устойчивости была основной задачей главы администрации, о ходе выполнения которой Калашник лично еженедельно отчитывался на соответствующих селекторных совещаниях;

2. Договоры с подрядными организациями заключил департамент регионального развития, который мне никогда не подчинялся;

3. Куратором этого департамента была профильная заместительница главы администрации, которая является близкой подругой Калашника и сейчас руководит его патронатной службой;

4. Соответственно, я был лишен каких-либо властных полномочий давать поручения по заключению договоров;

5. Поскольку планы устойчивости были основной задачей главы ОВА, заключить контракты на 26 объектов без согласования и прямого указания Калашника было невозможно.

Как военный, я решил отойти в сторону и больше не участвовать в этом.

Заявляю о полной открытости и готовности к взаимодействию с ВСК ВРУ, правоохранительными органами, общественностью и СМИ.