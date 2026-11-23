Блог | Нация, закаленная борьбой: почему потомки повстанцев воюют в группировке Билецкого "Центр"

Что связывает сотенного УПА, пережившего советские лагеря, его сына на фронте и современный армейский корпус? Убеждение, что Украина будет существовать до тех пор, пока есть люди, готовые за нее бороться. Для группировки войск "Центр" национальная память – основа мировоззрения, а ответственность за Украину – дело каждого поколения.

Игорь Симчич, позывной "Ветер", сын легендарного сотенного УПА "Кривоноса", в обычном интервью, рассказывая историю своей жизни, легко и непринужденно сформулировал национальное кредо украинцев: не бывает страны без нации, а нацию нельзя сформировать из общества потребителей.

"Ветер" – наш побратим, а озвученная им философия мировоззрения лежит в основе деятельности группировки "Центр", в которую входит "тройка". Именно поэтому для нас Евгений Коновалец – не музейная фигура, а мировоззренческий ориентир. Командир Сечевых стрельцов, основатель УВО и ОУН, строил украинское войско тогда, когда государства уже не было, и верил, что нация держится на организованных, дисциплинированных и идейных людях, готовых за нее воевать. И именно поэтому дети борцов за Украину сегодня идут воевать под нашими флагами.

Перезахоронение, которое кого-то удивило

Когда Третий армейский корпус устроил почетное прощание с Коновальцем, некоторые удивились: почему именно воинское соединение, которое держит фронт, берет на себя такую миссию?

Прах полковника вернули в Украину 13 августа. Первую ночь на родине он провел под почетным караулом корпуса: церемонию в Патриаршем соборе УГКЦ выстроили вокруг идеи преемственности поколений украинского войска. Гроб везли на оригинальном бронеавтомобиле Остин времен Украинской революции, отреставрированном бойцами корпуса, а у храма полковника встретили коридор факелов, воины корпуса и курсанты Военной школы имени Евгения Коновальца.

Случайности здесь нет. В одном ряду и Сечевые стрельцы, и Черные запорожцы, УВО, ОУН, УПА – и нынешнее поколение Майданов, АТО и большой войны. Каждое из этих поколений получало украинское дело незавершенным, и именно мы впервые имеем реальный шанс довести дело Коновальца до конца и выиграть борьбу за великую, соборную Украину.

Связь заложена и в самой структуре корпуса. Подготовка рекрутов проходит в собственном учебном центре – Военной школе имени полковника Коновальца, модель управления которой впоследствии масштабировали на весь корпус. В основу корпуса заложены также принципы и философия командования легендарных командиров ОУН; и "Азов", и Третью штурмовую, Хорунжую и Патронатную службы мы выстраивали на армейских принципах наследия Коновальца.

Не витрина, а суть

Можно было бы счесть все это красивой витриной: ритуалы, факелы, исторические броневики. Но история жизни Игоря Симчича показывает, что за символами стоят живые люди.

Его отец, Мирослав Симчич, провел более 32 лет в советских лагерях и не сломался. Он видел свою цель в построении Великой Украины, знал, что может погибнуть в этой борьбе, и не ставил перед собой цель дожить до 100 лет.

Еще в первые годы российской агрессии, когда уже "гремел" "Азов", Андрей Билецкий приехал домой к Симчичам, чтобы встретиться с сотенным и отдать дань уважения диссидентам. "Это была встреча поколений", – вспоминает сын. Тогда старый повстанец сказал молодому командиру слова, прозвучавшие как завещание:

"Мы что могли – сделали, мы передали вам нашу борьбу. Теперь ваше дело – удержать и развить".

Сегодня сын сотенного исполняет это завещание в тех же рядах. Он служит в Третьем армейском корпусе, входящем в группировку войск "Центр". Воевать ему приходится не одному, а вместе с зятем. Три поколения одной семьи – от повстанческой сотни до современного корпуса.

Государство не построить на обществе потребителей

Мораль здесь очевидна. Страну нельзя построить на пустом месте. Ее невозможно создать из людей, для которых государство – всего лишь сервис, а патриотизм – тема для праздничных постов. Общество потребителей может жить в мире, но не способно выстоять в войне на уничтожение.

Нация держится на другом: на интеллектуальном наследии тех, кто думал о независимой Украине, когда ее не было на карте; на памяти о тех, кто погибал за нее; на детях борцов, которые приняли эстафету не из учебника, а из рук родителей. На тех, кто заранее готов ее защищать.

Поэтому мы говорим о побратимстве как о традиции, которая старше любой бригады. Культ побратимства и само побратимство возникли не в Третьей штурмовой, а за тысячи лет до этого – у скифов, у казаков.

Наша философия проста: Украине нужны сознательные борцы – люди, которые понимают цену собственного государства и готовы брать ответственность за его будущее: с оружием, трудом, знаниями, ежедневной поддержкой войска. Нация, объединенная лишь желанием потреблять, не победит в войне с соседом-шовинистом, для которого отрицание Украины стало государственной идеологией. Его убежденности в том, что нас не должно быть, мы должны противопоставить собственную – что Украина должна жить, и нашу готовность действовать ради этого. Именно так унаследованная борьба становится общим делом, а независимость – достижением, которое каждое поколение готово защищать.