Михайлов день по новому календарю: когда празднуют

Праздник Собора архистратига Михаила является главной датой чествования всех небесных ангельских сил в христианской традиции. В связи с реформой церковного календаря в Украине этот важный религиозный праздник отныне отмечается 8 ноября.

Этот день олицетворяет борьбу света со злом и является особенным уютным праздником для миллионов верующих и носителей этого популярного имени. Помимо духовного значения, архистратиг Михаил имеет глубокий символизм для всей страны, ведь он считается древним небесным покровителем украинской столицы.

История праздника

Согласно церковным преданиям, архистратиг Михаил является главнокомандующим небесного воинства, которое в древние времена низвергло Сатану в бездну во время бунта на небесах. Официальное почитание ангелов было закреплено на Лаодикийском соборе, чтобы осудить ложное поклонение им как отдельным божествам и признать их именно служителями Бога. Дата 8 ноября выбрана неслучайно: ноябрь является девятым месяцем от марта (который ранее считался первым месяцем после сотворения мира), что символизирует девять ангельских чинов, а восьмое число указывает на грядущий Страшный суд.

Все небесные духи делятся на три основные иерархии, каждая из которых содержит по три чина: высшие (серафимы, херувимы, престолы), средние (господства, силы, власти) и низшие (архаи, архангелы, ангелы). Несмотря на различия в названиях и обязанностях, все они объединены в единый ангельский собор под руководством архистратига Михаила. Благодаря своей справедливости и отваге Михаил является воплощением самого сильного воина Господня, а его образ украшает герб, флаг и памятники Киева.

Коли релігійне свято Михайла. Источник: pxhere.com/wikimedia.org

Традиции празднования и запреты в этот день

Еще со времен Руси-Украины этот день считался особым периодом отдыха и радости, ведь полевые работы уже заканчивались, а зимние холода еще не наступали. Наши предки традиционно устраивали пышные пиры, которые могли длиться целую неделю вплоть до начала Рождественского поста, угощая родственников хлебом, мясными блюдами, пирогами и медовухой.

Михаилов день считается благоприятным временем для примирения, посещения храмов, искренней молитвы и помощи нуждающимся, поскольку считается, что архистратиг всегда слышит доброжелательные просьбы.

В то же время церковь и народные обычаи устанавливают ряд строгих ограничений для этого праздника, которых стараются придерживаться верующие.

В день Михаила категорически запрещено заниматься тяжёлым физическим трудом, домашними делами, а также желать кому-либо зла, сплетничать, обманывать или завидовать.

Кроме того, нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается, или выбрасывать остатки еды с праздничного стола — всю оставшуюся еду обычно раздают нуждающимся или близким.

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