Блог | Главный парадокс КМИС, или Как Украина изобрела формулу "победа без победы"

Киевский международный институт социологии (КМИС) обнародовал свежие данные всеукраинского опроса, посвященные настроениям общества в отношении войны, переговоров и будущего страны.

Если внимательно вникнуть в цифры, становится очевидно: украинское общество вступило в стадию глубокого, почти фантомного когнитивного диссонанса.

Посмотрим исключительно на факты и цифры блока, касающегося переговоров, прекращения огня и мира.

Блок "Мир": Цифры, о которых умалчивают в официальных телемарафонах

Социологи задали респондентам три весьма конкретных вопроса:

1. Допустимость самих переговоров:

на вопрос "Вы допускаете или нет проведение сейчас переговоров с Россией для прекращения войны?" ответили "ДА" 75% опрошенных. Не допускают такой сценарий лишь 21%. Три четверти страны прямо говорят: говорить с врагом нужно.

2. Замораживание по линии фронта:

респондентам предложили следующую модель: немедленное полное прекращение огня по нынешней линии боевых действий (при условии, что де-юре территории не признаются российскими, а страна продолжает укреплять армию и двигаться в сторону ЕС и НАТО).

Итог: 69% украинцев готовы поддержать этот вариант прямо сейчас. Против выступают лишь 22%.

3. Реалистичный сценарий (без иллюзий):

Когда людей попросили отключить эмоции и оценить реальность ("Какой сценарий завершения войны является наиболее реалистичным, а не тем, как вам хочется?"), 41% выбрали вариант: "Сам факт сохранения государственности и независимости, пусть даже с вынужденными территориальными потерями".

Для сравнения: в реальность возвращения к границам 1991 года с Крымом и Донбассом верят лишь 23%, а к границам 2022 года – 14%.

Если посмотреть на региональные показатели, то стремление остановить горячую фазу войны наиболее сильно выражено там, где фронт и обстрелы находятся ближе всего.

На Юге (Одесская, Николаевская, Херсонская области) и на Востоке доля тех, кто выступает за дипломатический путь и немедленное прекращение огня, превышает 76–78%, а готовность лично терпеть войну дальше является самой низкой в стране – около 55–56%.

В Нижнем Поднепровье (Днепропетровская и Запорожская области) идею прекращения огня поддерживают 73% опрошенных, а терпеть дальше готовы 66%.

Центр, Север и Запад демонстрируют поддержку прекращения боевых действий на уровне 61–66%, а готовность терпеть длительную войну там составляет около 61%. В Киеве же наблюдается наибольший уровень декларируемого запаса прочности – 72% при поддержке прекращения огня на уровне 65%.

На Юге и Востоке более 75% населения требуют переговоров и прекращения огня.

Здесь возникает первый анекдотический политический парадокс: последнюю неделю информационное пространство и соцсети разрываются от критических выпадов в адрес народного депутата Алексея Гончаренко, который наиболее активно продвигает тему переговоров, замораживания конфликта и необходимости спасать людей. Его клеймят "паникером" и чуть ли не "всемирным злом".

Но давайте посмотрим на данные КМИС и обратим внимание на Одесскую область, от которой избирался Гончаренко. В Одессе и на юге более 75% населения требуют переговоров и прекращения огня. Получается, что политика, которого в Киеве принято ругать за "непатриотическую риторику", на самом деле поддерживается тремя из четырех жителей его собственного региона. Он выражает мнение подавляющего большинства своего электората. Но признать это публично означает разрушить привычный официальный миф.

А теперь главный парадокс: где же мы обманываем самих себя?

Казалось бы, картина прозрачна: общество устало, Юг выгорел, 75% хотят мира, а 69% согласны зафиксировать линию фронта прямо сегодня. В любой классической социологической модели это означало бы глубокое поражение.

Но мы переходим к следующей странице этого же исследования КМИС, и здесь у любого здравомыслящего аналитика происходит замыкание.

Социологи задают следующий вопрос: "Верите ли вы в победу Украины в войне?"

И 79% ответили "ДА, ВЕРИМ" (47% верят безусловно, 32% скорее да)! В победу России верят едва ли 7%.

Дорогие граждане, так кто же вы на самом деле?

Вот он, грандиозный украинский когнитивный диссонанс 2026 года.

С одной стороны, мы не готовы воевать долго, 75% умоляют о переговорах, 69% готовы отдавать территории де-факто прямо сейчас, а 41% вздыхает: "Спасибо, что хоть государственность сохранили".

Но с другой стороны, 79% гордо заявляют в телефонную трубку: "Мы победим!".

Расскажите, в какой именно точке этой системы координат мы лжем самим себе?

Лгут ли 79%, когда твердят о "победе", потому что панически боятся сказать социологу правду, чтобы их не занесли в разряд "коллаборационистов" и "уклонистов"?

Или лгут 69%, которые соглашаются на замораживание, делая вид, будто остановка на линии фронта – это якобы не тяжелое поражение, а просто "тактическая пауза перед вступлением в НАТО"?

Это не просто отход от шаблона. Это коллективная психологическая защита нации, доведенной до предела. Люди одновременно стремятся, чтобы этот ад закончился прямо сегодня утром, но при этом патологически неспособны произнести вслух слово "поражение". Поэтому мы придумали удивительную формулу: "Заморозить войну по линии фронта, отдать земли, остановить мобилизацию... и назвать все это нашей великой Победой!"

Мы научились совмещать несовместимое. И цифры КМИС – это не о политике. Это диагноз нашему коллективному разуму, который пытается выжить в мире, где реальность уже давно расходится с лозунгами, а сказать об этом вслух пока слишком страшно.