Блог | Хватит ждать, кто победит на выборах в США. Украина должна стать государством, которое само гарантирует себе независимость

А теперь представьте, что в 2022 году нам не повезло с историческим моментом.

Трамп – президент США. AfD – у власти в Германии. Марин Ле Пен – президент Франции. В Польше – Навроцкий. В Венгрии – ну и какая, собственно, разница.

И 24 февраля Россия начинает полномасштабное вторжение в Украину.

Сколько бы мы продержались? Месяц? Полгода? Год?

Не знаю. И, честно говоря, не хочу проверять.

В 2022 году Путин ужасно просчитался. Он планировал взять Киев за три дня, уничтожить украинскую государственность и поставить здесь очередную марионеточную администрацию.

Но что-то пошло не так.

Во-первых, украинцы оказались совсем не такими, какими он их себе представлял.

Во-вторых, у нас оказались друзья. Настоящие друзья, которые начали помогать оружием, финансами, разведкой, технологиями. И эта помощь стала одним из важнейших факторов нашего сопротивления.

Нам очень повезло, что именно в тот исторический момент во многих странах у власти были люди, готовые поддержать Украину.

Но давайте посмотрим на это с другой стороны.

История Украины – это история не только борьбы за независимость, но и неоднократной утраты государственности.

У нас уже были собственные государства. Были армии. Были политические лидеры. Были международные соглашения. А потом мы оставались один на один с более сильными врагами, искали протектораты, теряли территории, а иногда и само государство.

Сегодня история дала нам еще один шанс.

Возможно, самый важный за последние столетия.

И наша главная задача – не упустить его.

За эти годы мы должны были не просто научиться воевать. Мы должны были построить мощную военную машину. Свою оборонную промышленность. Эффективную систему военного и государственного управления. Экономику, способную обеспечивать армию. Технологическую базу, которая позволит воевать не только мужеством наших солдат, но и превосходством наших технологий.

Мы должны производить собственное оружие, ракеты, дроны, боеприпасы, системы ПВО. И делать это в масштабах, соответствующих реальной угрозе.

Мы должны пересмотреть государственные приоритеты и бюджетные расходы. Ведь независимость – это не статья Конституции. Это способность государства физически защитить себя.

И вот здесь возникает очень неприятный вопрос.

А что будет, если завтра наши партнеры перестанут нам помогать?

Если в Америке изменится политический курс? (Или уже изменился). Если в Европе победят силы, для которых Украина – лишь неудобная проблема? Если очередное правительство решит, что договариваться с Москвой выгоднее, чем помогать Киеву?

Мы что, снова будем ждать выборов в Вашингтоне, Берлине или Париже?

Мы не выбираем американских президентов. Не формируем немецкие коалиции. Не можем гарантировать, кто будет руководить Францией через пять лет.

Но мы можем и должны сделать так, чтобы судьба Украины как можно меньше зависела от результатов чужих выборов.

Это не означает отказаться от союзников. Наоборот, их нужно беречь, развивать сотрудничество, строить совместные производства и оборонные союзы.

Но помощь союзников должна укреплять нашу собственную силу, а не заменять ее.

Ведь друзья могут помочь выиграть войну. Но построить государство, которое больше никто не сможет уничтожить, – это уже наша ответственность.

И я очень хочу, чтобы мы наконец поняли одну простую вещь.

Нам посчастливилось получить исторический шанс. Но было бы величайшей глупостью в нашей истории рассчитывать, что нам повезет и в следующий раз.

Украина должна стать настолько сильной, чтобы в следующий раз никто даже не осмелился проверить, сколько дней понадобится для взятия Киева.

И чтобы вопрос "выстоим ли мы без помощи союзников?" больше никогда не становился вопросом нашего выживания.

Независимость – это когда твою судьбу решают не избиратели в другой стране, а твоя собственная способность защитить себя.

И именно такое государство мы обязаны построить.

Иначе за что мы платим такую страшную цену?