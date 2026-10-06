Без отца остались двое детей: в Краматорске в результате удара FPV-дрона погиб полицейский. Фото
В Краматорске погиб 40-летни...
Источник: Коллаж OBOZ.UA
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В Краматорске Донецкой области российский FPV-дрон попал в служебный автомобиль патрульной полиции. В результате атаки погиб 40-летний полицейский Артем Ковтун, еще двое его коллег получили ранения.
Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. По его словам, травмы Артема Ковтуна оказались несовместимыми с жизнью.
Российский дрон попал в служебный автомобиль
Атака произошла в Краматорске, где патрульные продолжают выполнять служебные обязанности, несмотря на постоянные российские удары по городу.
FPV-дрон российских оккупантов попал в служебный автомобиль, в котором находились полицейские. В результате удара трое правоохранителей получили ранения.
Артем Ковтун получил тяжелые травмы. Медики боролись за его жизнь, однако спасти полицейского не удалось.
Его коллеги продолжают лечение после полученных ранений.
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Источник: Патрульная полиция
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Навсегда 40 лет. Навсегда в строю
Белошицкий отметил, что Ковтун до последнего оставался на службе в Краматорске, выполняя обязанности патрульного.
У погибшего без отца остались сын и дочь, без мужа – жена, а без сына – родители.
"У Артема остались родители, жена, 13-летний сын и 8-летняя дочь. Сегодня их семья потеряла самого дорогого человека, а мы – коллегу, побратима, патрульного, который до последнего оставался на службе в Краматорске.
В Департаменте патрульной полиции выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам погибшего полицейского.
"Светлая память, Артем. Навсегда 40 лет. Навсегда в строю", — написал начальник Департамента Алексей Белошицкий.
Российские удары по Краматорску
Краматорск остается одним из городов Донецкой области, которые регулярно подвергаются российским обстрелам и атакам беспилотниками. Полицейские на прифронтовой территории, в частности, патрулируют улицы, реагируют на вызовы, помогают гражданским лицам и фиксируют последствия российских атак.
Гибель Артема Ковтуна стала очередной потерей среди правоохранителей, которые продолжают работать в городе, несмотря на опасность постоянных ударов врага.
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