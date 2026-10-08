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Ужасная трагедия: в результате российского ракетного удара по Прилукам погибла сотрудница "Укрнафты" Людмила Цыба. Фото

Надежда Данищук
Надежда Данищук
Time to read3 мин
icon 2,0 т.
Ужасная трагедия: в результате российского ракетного удара по Прилукам погибла сотрудница "Укрнафты" Людмила Цыба. Фото
Россия убила сотрудницу "Укрнафты" Людмилу Цыбу. Источник: Коллаж OBOZ.UA

В результате массированного ракетного удара российских войск по жилым домам в Прилуках 7 октября погибла сотрудница "Укрнафты" Людмила Цыба. Во время атаки женщина находилась дома у своих родственников.

Об этом сообщила "Группа Нафтогаз" в Facebook. В компании выразили соболезнования семье и близким погибшей.

Россия убила сотрудницу "Укрнафты" Людмилу Цыбу

Ужасная трагедия: в результате российского ракетного удара по Прилукам погибла сотрудница ''Укрнафты'' Людмила Цыба. Фото

В результате российского удара в Прилуках погибла сотрудница "Укрнафты" Людмила Цыба. Источник: Группа "Нафтогаз" в Facebook

В компании отметили, что Людмила Цыба работала маляром в бригаде по антикоррозионной защите. На момент российского нападения она находилась дома у своих родных.

"Людмила работала маляром в бригаде по антикоррозионной защите №6 Прилукской группы "Укрнафта-Буд". Она погибла в результате российского ракетного удара по жилым домам в Прилуках. В момент атаки она находилась дома у родных", — говорится в сообщении компании.

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Коллеги выразили соболезнования семье и близким погибшей и подчеркнули, что для "Группы Нафтогаз" её гибель стала особенно болезненной утратой.

"Искренне соболезнуем близким и коллегам Людмилы. Светлая память", – отметили в компании.

Российская ракета разрушила пятиэтажный дом

Во время массированной ракетной атаки по Прилукам одна из российских ракет попала непосредственно в жилой пятиэтажный дом. В результате удара были разрушены два подъезда дома, а спасатели долгое время разбирали завалы, ища людей.

По состоянию на вечер 7 октября число погибших в результате удара по дому возросло до 19 человек, среди которых пятеро детей. Еще 55 человек получили ранения, семеро из них – дети. Поисково-спасательные работы на месте удара продолжались.

Среди погибших — целая семья: машинист "Укрзализныци", его жена и двое детей — 13-летняя дочь и 8-летний сын. Их дом был разрушен российской ракетой, когда семья находилась дома.

В другой семье российский удар унес жизни 58-летней Виктории Бондаренко, её 37-летней дочери Екатерины Антипенко и маленького внука Александра, которому был один год и девять месяцев. Еще одна внучка Виктории выжила — её вытащили из дома и передали родственникам.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, среди погибших детей были трое годовалых мальчиков — Александр, Кирилл и Сергей — и 8-летний Максим. Позже спасатели сообщили о гибели еще одного ребенка, после чего число погибших детей возросло до пяти.

В ходе поисково-спасательных работ из-под завалов удалось спасти 15 человек, среди них одного ребенка. В то же время оставались люди, которые после удара не выходили на связь.

Помимо пятиэтажного дома, российский удар повредил другие жилые дома и автомобили, а также Центр творчества детей и юношества и одно предприятие. По данным полиции, повреждены 15 многоквартирных и 16 частных домов.

Как сообщал OBOZ.UA: в результате массированного ракетного удара по Прилукам 7 октября погиб 47-летний ветеран полиции Олег Малыш, который до недавнего времени воевал в составе стрелкового батальона полиции Черниговской области. Незадолго до трагедии офицер из-за состояния здоровья ушел на заслуженный отдых.

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