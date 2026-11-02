Украинцам в Украине нужно жить ради сохранения Украины и украинского национального присутствия в ней.

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Если у человека есть какие-то другие цели, можно жить в любой другой стране. Миллионы украинцев так и делают. Как и миллионы ирландцев живут за пределами острова, но миллионы ирландцев остались после великого голода, восстаний, убийств, войн и трагедий Ирландии, чтобы строить Ирландию и жить в ней. Ничего уникального в этом выборе нет.

Люди всегда делятся на тех, кто сохраняет народ и землю, и тех, кто думает об удовольствии от жизни в любой стране, где можно получить это удовольствие и развитие. Эти люди также делятся на тех, кто сохраняет идентичность, и тех, кто становится представителем других народов и цивилизаций. Человечество развивалось так последние тысячелетия и будет развиваться так в будущем. Я работаю для тех украинцев, которые хотят сохранять украинское в Украине и которые хотят сохранять украинское на чужбине. У всех остальных есть другие публицисты и другие желания.

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