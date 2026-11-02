Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники

Блог

Виталий Портников
Виталий Портников

Журналист, публицист

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe
Общество / Мнения
Time to read1 мин
492
Блог |

Остаться украинцем или раствориться среди других?

Остаться украинцем или раствориться среди других?
Флаг Украины. Источник: Getty

Украинцам в Украине нужно жить ради сохранения Украины и украинского национального присутствия в ней.

Если у человека есть какие-то другие цели, можно жить в любой другой стране. Миллионы украинцев так и делают. Как и миллионы ирландцев живут за пределами острова, но миллионы ирландцев остались после великого голода, восстаний, убийств, войн и трагедий Ирландии, чтобы строить Ирландию и жить в ней. Ничего уникального в этом выборе нет.

Люди всегда делятся на тех, кто сохраняет народ и землю, и тех, кто думает об удовольствии от жизни в любой стране, где можно получить это удовольствие и развитие. Эти люди также делятся на тех, кто сохраняет идентичность, и тех, кто становится представителем других народов и цивилизаций. Человечество развивалось так последние тысячелетия и будет развиваться так в будущем. Я работаю для тех украинцев, которые хотят сохранять украинское в Украине и которые хотят сохранять украинское на чужбине. У всех остальных есть другие публицисты и другие желания.

Читайте также
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
17,9 т.
Режим тишины в оккупированных Олешках завершился: чего удалось достичь
17,9 т.
Режим тишины в оккупированных Олешках завершился: чего удалось достичь
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
12,7 т.
Как узнавать о воздушной тревоге, пока не работает приложение "Тривога": разъяснение Минцифры
12,7 т.
Как узнавать о воздушной тревоге, пока не работает приложение "Тривога": разъяснение Минцифры
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
5,2 т.
День борьбы за новые проекты и финансы: Тельцы, будьте смелыми, а Рыбам нужно взять тайм-аут – гороскоп на 2 ноября для всех
5,2 т.
День борьбы за новые проекты и финансы: Тельцы, будьте смелыми, а Рыбам нужно взять тайм-аут – гороскоп на 2 ноября для всех

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Виталия Портникова
Похожие темы
Война в УкраинеукраинцыИстория
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!