1 октября Украина отмечает День защитников и защитниц – важную общегосударственную дату, посвященную всем, кто защищает родную землю. В этот день мы выражаем глубокую благодарность воинам, медицинским работникам, добровольческим формированиям, волонтерам и всем, кто отстаивает свободу, суверенитет и мирное будущее нашего государства.

Видео дня

Этот праздник является проявлением уважения к современному мужеству украинских героев, а также символом преемственности славных казацких традиций, олицетворяющих несокрушимый дух, честь и отвагу нашего народа. Дорогие защитники и защитницы, благодарим вас за вашу стойкость и ежедневную самоотдачу!

Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины

Дорогие наши защитники и защитницы! Искренне благодарим вас за каждый новый день, за ваше невероятное мужество, стойкость и отвагу. Пусть ангел-хранитель всегда оберегает вас от опасности, а любовь родных согревает даже в самые холодные дни. Возвращайтесь как можно скорее домой с Победой!

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Поздравляю с Днем защитников и защитниц Украины! Вы – наш прочный щит, наша опора и гордость. Желаю вам крепкого здоровья, несокрушимого духа, надежного плеча соратников рядом и выдержки. Спасибо за ваш ежедневный сверхчеловеческий труд ради свободной Украины!

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Склоняем головы перед вашим подвигом и выражаем безграничную благодарность за возможность жить, работать и растить детей на родной земле. Желаю вам силы, стальной энергии, железных нервов и удачи в каждом бою. Пусть Божья защита будет с вами каждую минуту!

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Поздравляю с праздником! Ваша отвага и самопожертвование вдохновляют весь мир. Пусть каждая пуля пролетает мимо, каждый шаг будет уверенным, а надежда на скорейший мир придает сил. Желаю вам душевного спокойствия, поддержки близких и крепкого тыла!

Главные истории дня

Как поздравить защитников и защитниц своими словами, поздравления в прозе

Дорогие воины! Спасибо за каждый рассвет и за защиту нашей свободы. Пусть силы не иссякают, здоровье не подводит, а судьба хранит вас на всех путях. Желаем вам как можно скорее вернуться к своим семьям под мирное и чистое украинское небо!

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С Днем защитников и защитниц Украины! Вы – настоящее воплощение героизма, чести и достоинства нашей нации. Пусть ваша вера в Победу будет непоколебимой, а поддержка побратимов – надежной опорой. Берегите себя!

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Спасибо за тишину в наших домах, за защиту и возможность мечтать о будущем. Желаю вам выносливости, боевого духа и непоколебимой веры. Пусть ваша храбрость будет вознаграждена скорейшим миром и долгожданными встречами с теми, кого вы так любите.

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С праздником, наши титаны! Вы каждый день совершаете невозможное, доказывая миру, что украинский дух несокрушим. Пусть у вас всегда хватает сил для преодоления любых препятствий, а ваше оружие бьет без промаха. Победы нам всем!

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Искренне поздравляю с праздником мужества и отваги! Желаю, чтобы ваш путь был защищен высшими силами, а тепло наших молитв согревало вас на расстоянии. Спасибо за каждый отвоеванный клочок родной земли. Слава вам и слава Украине!

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Наши дорогие защитники и защитницы, вы – новые герои, которые творят историю свободного государства! Желаю вам крепкого здоровья, верного ангела-хранителя, надежной связи и поддержки. Пусть все задуманное удается, а враг отступает перед вашей силой!

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Поздравляю с 1 октября – днем тех, кто несет на своих плечах мирное будущее Украины! Спасибо за ваше безразличие к собственному комфорту ради нашей безопасности. Желаю вам вдохновения, оптимизма, крепких сил и скорейшего возвращения к мирной гражданской жизни!

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Дорогие наши воины! Вы доказали, что для украинцев нет ничего невозможного. Пусть ваше мужество вдохновляет, а любовь к Родине дарит силы побеждать любого врага. Пусть каждый день приближает нас к миру, а вас – к родным домам.

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С Днем защитников и защитниц! Желаю вам железной выдержки, верных друзей рядом и всегда исправного снаряжения. Пусть ваше мужество вознаграждается искренним уважением всего народа, а судьба подарит долгие и счастливые годы жизни в мирной стране!

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Сегодня мы воздаем дань уважения вашему беспрецедентному подвигу. Спасибо за ваше мужество, доброту, человечность и отвагу в самых сложных условиях. Пусть Господь хранит каждого и каждую из вас, а наша общая Победа наступит как можно скорее!

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Короткие поздравления с Днем защитников и защитниц

Поздравляю с Днем защитников и защитниц Украины! Спасибо за мужество, силу и возможность жить и работать в свободной стране. Берегите себя!

С Днем защитников и защитниц! Пусть рядом всегда будут любовь, поддержка и вера, а каждый день приближает к миру.

С Днем защитников и защитниц Украины! Силы, выдержки, здоровья и мирного неба!

Поздравляю наших защитников и защитниц! Спасибо за отвагу, стойкость и защиту Украины. Слава Украине!

Поздравляю с праздником! Спасибо за твое мужество и силу. Береги себя, возвращайся домой и пусть судьба всегда тебя оберегает.

С праздником! Крепкого здоровья, силы, выдержки и скорейшего возвращения к мирной жизни!

С Днем защитников и защитниц Украины! Пусть над головой будет мирное небо, в сердце – покой, а рядом – самые дорогие люди.

Спасибо каждому и каждой, кто защищает Украину. Пусть ваше мужество возвращается к вам любовью, заботой и добром. С праздником!

Поздравляю с Днем защитников! Желаю силы, здоровья, надежного тыла и самого главного – вернуться домой живым и невредимым.

С Днем защитниц и защитников Украины! Желаю сил, выдержки, поддержки близких и мирных дней. Спасибо за мужество и отвагу!

Искренне поздравляю с Днем защитников и защитниц Украины! Пусть несокрушимость духа, вера и любовь к родной земле помогают преодолевать все испытания.

С праздником! Спасибо за защиту Украины! Мира, сил, здоровья!

Склоняем головы перед мужеством тех, кто защищает Украину. Пусть каждого защитника и каждую защитницу оберегает судьба, а дома всегда ждут любовь и тепло.

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Открытки ко Дню защитника и защитницы

Низкий поклон за ваш ежедневный сверхчеловеческий труд. Берегите себя, наши герои!

С праздником, наши титаны! Крепкого здоровья, железной воли и скорой Победы!

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Спасибо за возможность жить и работать на родной земле! Слава Украине и ее воинам!

Ваша отвага – наше спокойствие. Спасибо за защиту и желаем крепкого здоровья и сил!

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