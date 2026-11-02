''Как можно стать президентом, будучи настолько глупым?'' Интервью со швейцарцем Фредериком Сплендоре, который пробежал 13 стран ради Украины

Швейцарский ультрамарафонец и бывший пожарный Фредерик Сплендоре в сентябре 2026 года привлек значительное внимание мирового сообщества и украинских СМИ своим масштабным благотворительным забегом в поддержку Украины. За 60 дней он преодолел более 4200 километров, пересек границы 13 стран, чтобы напомнить европейцам: война продолжается.

Видео дня

В интервью OBOZ.UA Фредерик Сплендоре рассказал, что подтолкнуло его решиться на такой непростой вызов, какие моменты путешествия оказались самыми трудными и возникало ли у него желание все бросить. Также он поделился впечатлениями от увиденного в Украине, рассказал, когда именно понял, почему украинцы ощущают себя отдельной нацией, и высказался о двух "сумасшедших", которых избрали президентами.

– Фредерик, как вы себя чувствуете после марафона?

– После завершения марафона я взял около десяти дней на отдых: спал, ел и просто немного гулял. Сейчас чувствую себя хорошо. К концу дня немного устаю, но в целом все нормально. Я уже вернулся к тренировкам: сегодня утром бегал, хотя ногам пока тяжеловато.

Но я очень рад, что сделал это. Я получил множество сообщений от украинцев со всего мира – они благодарили меня за то, что я это сделал. Собственно, в этом и заключалась цель: показать украинцам, что они не одни, что люди в Швейцарии, Франции и других странах думают о том, что происходит в Украине.

– Вы финишировали во Львове на Поле почетных захоронений в Международный день мира. Видео, на котором вы расплакались во время речи, тронуло многих. Как на вас повлияло увиденное в Украине?

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– Сначала было тяжело, ведь в Швейцарии, знаете, царит настоящее спокойствие: люди живут своей жизнью, сосредоточены на собственных делах. Я спрашивал их: "Друзья, вы вообще знаете, что сейчас происходит в Восточной Европе?" Люди просто не задумываются о сложных событиях – они живут дальше. Иногда мне казалось, что только я об этом думаю. Но оказалось, что это не совсем так: многие поддержали этот проект, так что я не одинок.

Однако люди не любят говорить о войне, смерти и других негативных вещах. Но это часть жизни, это происходит прямо сейчас. Поэтому я считаю, что важно говорить об этом – возможно, не каждый день и не каждый час, но все же не замалчивать.

Главные истории дня

Знаете, иногда я говорю: когда президенты развязывают войны, это означает, что они не справились со своей работой. Это самый простой способ творить зло, к тому же он стоит огромных денег и человеческих жизней. У них есть власть принимать такие решения, и если они выбирают этот путь, это говорит лишь о том, что они провалились в своей политической роли.

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– Вы бежали в среднем по 70–80 километров ежедневно на протяжении двух месяцев. Как ваше тело выдержало такую нагрузку? Бывали моменты, когда хотелось все бросить из-за травм или истощения?

– Бывали дни, когда было действительно тяжело. Я очень уставал, но никогда не хотел сдаваться, ведь готовился к этому путешествию целый год: много тренировался и тщательно все планировал. Меня поддержали многие люди, которые помогли профинансировать этот проект. Поэтому я чувствовал ответственность и хотел сделать все возможное, чтобы достичь своей цели – добраться до Украины.

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Несмотря на усталость, я оставался сосредоточенным и не собирался останавливаться. Если чувствовал боль, делал массаж, пил много воды, хорошо питался. Иногда на следующий день боль проходила, и я мог продолжать путь. Бывали очень напряженные и долгие дни. Например, когда я пересекал Альпы, иногда приходилось идти в течение 20 часов подряд, а времени на сон почти не оставалось. Но я сам этого хотел и в итоге сделал это.

С самого начала проекта родные говорили мне: "Да, ты устал – это нормально. Мы понимаем, что ты измотан, но шаг за шагом продолжай двигаться вперед". Именно так я и поступал – и в итоге добрался до Украины.

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– Сколько калорий приходилось потреблять ежедневно?

– Говорят, что теоретически в такие дни, как у меня, организм расходует около 8000 калорий. Точно сказать сложно. За первые несколько недель я, вероятно, похудел на три килограмма, потому что просто не мог есть больше, хотя сжигал огромное количество калорий. Сейчас я уже вернул свой вес.

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– Какой была ваша ежедневная рутина во время забега из Монако во Львов? Где вы останавливались на ночлег?

– На протяжении всего пути меня сопровождала команда на автодоме (кемпере). Почти все ночи мы проводили в нем. Конечно, иногда останавливались в гостиницах – в общей сложности пять-шесть раз за все 60 дней.

Каждый день все было примерно одинаково. На первом этапе, когда я проходил маршрут Via Alpina (уникальную сеть из пяти международных пешеходных маршрутов дальнего следования, пролегающих через альпийские регионы восьми европейских стран: Словении, Австрии, Германии, Лихтенштейна, Швейцарии, Италии, Франции и Монако), я просыпался очень рано – в четыре или пять часов, ведь впереди было много километров. А на участке через Восточную Европу вставал примерно в 6:30, поскольку дистанции были короче. После завтрака сразу отправлялся в путь. Сначала шел пешком, потому что ноги еще были уставшими. Примерно два часа преодолевал маршрут шагом, а потом начинал бежать. Когда снова чувствовал усталость, переходил на ходьбу.

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В течение дня я встречался со своей командой: они клали мне в рюкзак еду или воду, поскольку иногда с этим возникали проблемы. Мы также виделись во время обеденного перерыва, чтобы я мог немного перекусить. Я старался заканчивать день как можно раньше, поэтому пытался не задерживаться на остановках: быстро поел – и в путь. Если дистанция была не слишком длинной, я завершал забег в 17:00–18:00. А вот на маршруте Via Alpina финишировал только в полночь. После этого – ужин, душ и сон. И так каждый день (улыбается).

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– Что было самым трудным в вашем путешествии?

– Физически труднее всего было на маршруте Via Alpina, когда я преодолевал дистанцию по 20 часов в сутки в жаркую погоду. К тому же я мало спал и был очень измотан. Но эмоционально труднее всего было в Украине – во Львове и Киеве. Видеть войну. Это действительно было тяжело.

– Вы – чемпион Швейцарии по бегу на 100 километров. Что сложнее: бороться за медали на официальных стартах или неделями бежать в одиночку по дикой природе?

– 100 километров – это тяжело, но такую дистанцию можно преодолеть всего за семь часов. Так что это не так сложно, как то, чем я занимался каждый день на протяжении двух месяцев. Когда идешь и бежишь от 12 до 20 часов в сутки, порой начинаешь о чем-то думать: о своей семье, собаке, девушке или друзьях. Иногда я думал об Украине, о том, как завершить проект. Порой сосредотачивался на боли – в ступнях или ногах. Иногда просто хотелось пить или есть. Или я думал: когда я снова увижу свою команду? Бывало, что в голове вообще не было никаких мыслей – я просто продолжал двигаться.

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– Вы долгое время работали профессиональным пожарным. Помог ли вам опыт работы в экстремальных условиях справляться с кризисами?

– Да, помогла, поскольку работа пожарного требует быстро принимать решения. Во время моего путешествия мне также часто приходилось действовать самостоятельно, ведь иногда я оставался один в лесу. Бывало, что воды или еды было мало, и мне приходилось решать, что делать дальше: продолжать путь или остановиться и попытаться найти воду.

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Иногда двигаться дальше по выбранному маршруту было невозможно – на пути возникало высокое препятствие или растительность становилась слишком густой. Тогда приходилось искать другой путь. В таких условиях постоянно нужно принимать решения: если медлить и долго раздумывать, теряешь время. В работе пожарного тоже бывают ситуации, когда приходится действовать в одиночку, хотя обычно рядом есть команда. А во время этого путешествия я был совсем один. Иногда у меня даже не было мобильной связи, поэтому я не мог позвать на помощь.

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– Что вас больше всего впечатлило, когда вы наконец добрались до Украины?

– Приятные люди. Я встретил многих украинцев, в том числе военных. Однажды я попытался зайти в лес, но не смог, потому что там проходили учения. Военные просто сказали: "Извините, туда нельзя". Они были очень приветливыми. Еще мы познакомились с женщинами в пекарне – они тоже были очень милыми. Я был рад познакомиться с украинцами, ведь раньше никогда здесь не бывал. К тому же в Украине очень красиво: много лесов, озер и прекрасных городов. Львов очень красивый, Киев тоже – с большими нарядными церквями и красивыми зданиями. Жаль, что сейчас идет война. Если бы не она, думаю, многие приезжали бы в Украину.

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Правда, ездить по украинским дорогам было немного сложно – на них много выбоин. Нам приходилось быть очень осторожными с нашим домом на колесах, ведь мы не хотели, чтобы с ним что-нибудь случилось (улыбается). Но мы понимаем, что из-за войны и событий последних лет поддерживать дороги в надлежащем состоянии непросто. Есть гораздо более важные вещи, чем ремонт дорог. Тем не менее главные дороги в хорошем состоянии, а вот второстепенные – нет.

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– Как вы реагировали на воздушные тревоги? Искали укрытие?

– Когда мы были в Киеве, я бежал вместе с тремя украинцами. Шел дождь, было много машин, поэтому я не услышал сирену. Украинцы, которые были со мной, услышали ее, но просто продолжили бежать. Насколько я понимаю, тогда не было угрозы атаки дронов или ракет, иначе они бы сказали. В следующий раз сирена прозвучала, когда мы выезжали из Киева. Моя команда тогда укрылась на станции метро.

– Как долго вы были в Украине?

– Мы пробыли в Украине три дня, потому что моей команде нужно было возвращаться в Швейцарию – на работу и по своим делам. Поэтому нам пришлось отправиться обратно, и дорога заняла еще три дня.

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– Что вы можете сказать о ценах в Украине?

– Мне кажется, здесь было недорого.

– Возможно, для швейцарца и недорого, но вот два года назад португалец, приехавший к нам на велосипеде, был поражен тем, как украинцы выживают при таких ценах.

– За те три дня мы почти ничего не покупали, поэтому, по сути, не обращали внимания на цены. Но заметили, что топливо дорогое. Мы рассуждали так: в Украине оно дешевле, чем в Швейцарии. Хотя для украинцев это, вероятно, дорого, ведь в Швейцарии зарабатывают гораздо больше, но и расходы там значительно выше. Интересно, как же тогда живут украинцы? Мне кажется, поправьте меня, если я ошибаюсь, что у большинства людей, которые живут и работают, скажем, в Киеве, нет автомобилей, потому что топливо слишком дорогое. Они пользуются общественным транспортом, поскольку содержать машину слишком дорого. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление.

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Я, конечно, политикой не занимаюсь, но Трамп действительно очень глупый! Не понимаю, как его вообще могли избрать президентом. Он же такой ограниченный! Даже то, что он говорит... Кажется, он совсем не думает над своими словами. Бывает, заявляет об "энергетическом перемирии между Россией и Украиной", а уже через три часа после этих слов Россия запускает дроны и разрушает энергетическую инфраструктуру Украины. То есть он просто говорит вещи, которые не соответствуют действительности. Это сплошная ложь.

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Как можно стать президентом, будучи настолько глупым? То же самое могу сказать и о Путине. Они оба такие глупые!

– Что вы знали об Украине раньше?

– Я многого не знал об Украине, например, что здесь жило немало евреев и большая часть из них погибла во время Второй мировой войны. В частности, во Львове, где есть мемориал Холокоста. Также меня поразила история отношений Украины с Россией. Теперь понимаю, почему ситуация такая сложная и почему она остается такой уже много лет. Я узнал о Голодоморе и о том, как Сталин отнял у украинцев всю еду, обрекая их на смерть.

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Мне нравится открывать для себя новые народы, общаться с людьми, узнавать, как они живут, мыслят и какова их история. И я понял, почему украинцы чувствуют себя именно украинцами, а не русскими.

– Что вам больше всего запомнилось в Украине? Хотели бы вы когда-нибудь снова вернуться сюда?

– Да, я действительно хочу вернуться. Надеюсь, что, когда война закончится, Украина останется Украиной. Мне хотелось бы увидеть больше вашей страны. К сожалению, Поле почетных захоронений навсегда останется в моей памяти. Я знал, что еду в страну, где идет война, но, когда оказался на военном кладбище и увидел столько молодых людей, это разбило мне сердце. Я никогда этого не забуду. Мне действительно очень жаль украинцев. Ужасно – вести такую войну без всякой причины. За четыре года человек ничего не добился, а лишь убивает собственных людей и украинцев. Это действительно очень грустно.

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И я очень хочу когда-нибудь вернуться в Киев, ведь провел там всего четыре часа и, по сути, ничего не успел посмотреть. Побывал в двух церквях, на Майдане, посетил мемориал "Бабий Яр". Но, думаю, в Киеве есть еще очень много мест, достойных внимания.

– А чем вы занимаетесь сейчас? Какие планы на будущее?

– О, хороший вопрос! (улыбается). Даже не знаю, что ответить. В прошлом году я уволился с работы, потому что в то время работал над этим проектом. Я понимал, что не смогу совершить это путешествие, если останусь пожарным. К тому же на работе у меня не все складывалось хорошо. Поэтому я решил, что не хочу оставаться там, где чувствую себя некомфортно.

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Одна из моих мечт – кто знает, сбудется ли она, – стать профессиональным бегуном. Это действительно непросто, ведь для начала нужно найти бренд, который захочет видеть меня в своей команде. Я неплохой бегун, но сегодня есть немало действительно сильных атлетов. В любом случае я попробую. Также хочу и дальше реализовывать проекты, подобные тем, которые уже воплощал. Возможно, это будет не 4200 километров, а, скажем, попытка установить мировой рекорд по набору высоты за 24 или 48 часов. То есть целые сутки двигаться вверх и вниз, снова и снова. И все это – ради сбора средств на помощь людям: больным детям или тем, кто живет в бедности в других странах. Я действительно хочу бегать и использовать свои спортивные возможности, чтобы помогать другим.

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В течение двух месяцев я собирал средства для Украины. Продолжу сбор и в следующем месяце, а затем передам собранные средства фонду, который помогает Украине. Так что да, я постараюсь и дальше заниматься этим делом.

– Однажды вы сказали: "У меня нет ни политического влияния, ни огромного состояния. Есть только мои ноги и мое сердце". Спасибо вам, Фредерик, за неравнодушие и поддержку Украины! Возможно, вы хотели бы что-нибудь сказать украинцам?

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– Знаете, я считаю, что человек приходит в этот мир не только для того, чтобы прожить собственную жизнь и заботиться только о себе. Мне кажется, если у тебя все хорошо – и я сейчас не имею в виду богатство или что-то подобное, а просто безопасный дом и крепкое здоровье, – ты можешь помогать другим, делать так, чтобы они тоже чувствовали себя хорошо и у них все было в порядке.

Я считаю, что украинцы – сильный народ. Хотя им приходится быть сильными, потому что другого выбора просто нет, они действительно демонстрируют невероятную силу. Они борются за свою страну, свои семьи, свои идеалы, за Украину и сине-желтый флаг. Они вынуждены продолжать борьбу, ведь это, пожалуй, единственный способ остановить этого безумца, положить конец войне и спасти свои семьи.

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Так что да, я уже приложил определенные усилия, но стараюсь сделать еще больше. Я хочу оказать более весомую помощь: из Швейцарии стремлюсь поддержать гражданских, чтобы они смогли пережить следующую зиму. Держитесь! Многие люди в Западной Европе с вами! Даже если вы этого не видите, они думают о вас, надеются на скорое окончание войны и победу Украины.

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