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Чемоданы Samsonite: практичный выбор для путешественников

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
15
Чемоданы Samsonite: практичный выбор для путешественников
Продукция Samsonite продумана до мелочей. Источник: Samsonite

Если вы часто путешествуете, то наверняка знаете, что чемоданы должны быть надежными: выдерживать механические повреждения и защищать вещи от краж. Именно такую продукцию можно приобрести в интернет-магазине Samsonite, который является эксклюзивным дистрибьютором бренда.

История Samsonite

Сегодня компания Samsonite известна во всем мире как производитель качественной багажной продукции. История бренда началась в 1910 году в США – предприниматель Джесси Швейдер начал производить прочные и надежные изделия, чтобы удовлетворить потребности путешественников. Первым изделием стал деревянный сундук, модернизированный с помощью металлических заклепок и уголков. Так мастер повысил устойчивость и привлекательность багажа.

На этом бренд не остановился – именно Samsonite выпустил первые полипропиленовые чемоданы и жесткие чемоданы на молнии, добавил колеса в конструкцию и внедрил трехзначную систему блокировки замка.

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Что можно купить в интернет-магазине Samsonite?

В каталоге samsonite.ua вы найдете не только классические чемоданы. Здесь также представлены рюкзаки, дорожные сумки и аксессуары, такие как зонты и чехлы для одежды. Можно приобрести товары как для взрослых, так и для детей – малышам непременно понравится коллаборация бренда с Disney.

Интернет-магазин не ограничивается только сертифицированной продукцией Samsonite. Это официальный дистрибьютор таких известных брендов, как:

  • American Tourister – яркая продукция для туристических путешествий;
  • Lipault – легкие и современные аксессуары для ценителей мобильности;
  • Tumi – премиальные изделия в деловом стиле.

В ассортименте представлены качественные товары. Поэтому любая модель станет практичным выбором для ваших путешествий.

Samsonite – безупречное качество

Продукция Samsonite продумана до мелочей. Это высокотехнологичные телескопические ручки, прочные колеса и надежные молнии. Аксессуары проверяются на каждом этапе производства, поэтому бренд гарантирует соответствие самым высоким стандартам качества.

На отдельные модели предоставляется международная гарантия до 10 лет. Компания ответственно относится к покупателям, поэтому при необходимости предлагает воспользоваться услугами авторизованных сервисных центров в Киеве и других городах мира.

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