В Украине официально "ограничили доступ" еще к четырем книжным интернет-магазинам, поскольку они продавали российские книги. Речь идет о магазинах Bookstore, Clondike, BurchBook и Ezoterikiev. Эти площадки торговали продукцией российских издательств "Эксмо", "Аст" и "Миф", а также другими российскими и белорусскими изданиями, выпущенными после начала полномасштабного вторжения россиян в Украину.

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Также эти интернет-магазины предлагали "книги, связанные с россиянином, который находится под санкциями". Об этом сообщил Государственный комитет телевидения и радиовещания, не уточняя, о каком россиянине идет речь.

Закрытие магазинов

В Госкомтелерадио сослались на мониторинг Службы безопасности и Национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины, который и выявил в продаже запрещенную в нашей стране продукцию государства-агрессора.

Причем владельцев магазинов ранее Госкомтелерадио предупреждало об указанном запрете, но они "проигнорировали предупреждение и не убрали запрещенные книги из продажи".

Возобновить работу сайтов в Украине их владельцы смогут только после завершения военного положения, и только при условии, что деятельность интернет-площадок будет полностью приведена в соответствие с украинским законодательством.

Что предшествовало

Всего с июля 2025 года в Украине заблокировали уже 56 книжных интернет-магазинов, которые распространяли запрещенную издательскую продукцию России и Беларуси.

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Госкомтелерадио в сентябре текущего года обнаружил в продаже на онлайн-платформах более 400 наименований книг, выпущенных издательствами государства-агрессора РФ. Сейчас продажа большинства этих изданий уже прекращена.

Как сообщал OBOZ.UA, импорт в Украину и продажу книг из России и Беларуси полностью запретили еще в 2022 году. Одновременно ввели ограничения на печать в Украине произведений авторства граждан РФ (за исключением русских классиков). Кроме того, с тех пор в Украине нельзя издавать переводы иностранных книг на русский язык.

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