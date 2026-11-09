В Киеве обсудят роль женщин в достижении мира в Украине

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Трамп заявил, что Зеленский проявил "большое неуважение" к РоссииТрамп заявил, что Зеленский проявил "большое неуважение" к Россииоблавы в ДонецкеРоссийские силовики устроили охоту на оккупированной территории Украины и на "большой земле": что за спецоперации проводят и кто под ударомВо сколько и где сегодня смотреть Свитолину против россиянки на WTA Finals. Расписание трансляций матча Итогового турнира-2026Во сколько и где сегодня смотреть Свитолину против россиянки на WTA Finals. Расписание трансляций матча Итогового турнира-2026Мужчина, устроивший смертельную стрельбу в Кракове, умер в больнице: что известно о нападавшемМужчина, устроивший смертельную стрельбу в Кракове, умер в больнице: что известно о нападавшем"Был хорошим ребенком, ходил в церковь": бабушка нападавшего в Кракове, который убил шестерых людей, рассказала о нем"Был хорошим ребенком, ходил в церковь": бабушка нападавшего в Кракове, который убил шестерых людей, рассказала о немКиев сковали многочисленные пробки, на остановках большие очереди. Подробности, фото и видеоКиев сковали многочисленные пробки, на остановках большие очереди. Подробности, фото и видеоВ больнице, где Ирина Федишин потеряла ребенка, сделали первое заявление и заговорили о врачебной тайнеВ больнице, где Ирина Федишин потеряла ребенка, сделали первое заявление и заговорили о врачебной тайнеБудет ли стремительный обвал гривни в конце 2026 годаБудет ли стремительный обвал гривни в конце 2026 года: OBOZ.UA узнал, к чему готовится валютный рынок и что будет определять курс доллара"Трудно найти слова, чтобы передать боль": умер актер легендарного киевского театра Игорь Тетруев, который боролся с тяжелой болезнью"Трудно найти слова, чтобы передать боль": умер актер легендарного киевского театра Игорь Тетруев, который боролся с тяжелой болезнью"Евросолидарность" призвала ВР принять Антикоррупционную стратегию и законы из списка "Качка-Кос""Евросолидарность" призвала ВР принять Антикоррупционную стратегию и законы из списка "Качка-Кос"
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

В Киеве обсудят роль женщин в достижении мира в Украине

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
279
В Киеве обсудят роль женщин в достижении мира в Украине
Роль женщин в достижении мира: Будущее создают те, кто его защищает. Источник: Вооружить женщин сейчас

1 декабря 2026 года в Киеве состоится III Международный форум "Роль женщин в достижении мира: Будущее создают те, кто его защищает!", организованный Arm Women Now.

Форум станет международной площадкой для стратегического диалога о роли Украины и украинских женщин в формировании будущей архитектуры мира, безопасности и послевоенного восстановления.

Мероприятие объединит высокопоставленных лиц, народных депутатов Украины, представителей дипломатического корпуса, международных организаций, иностранных партнеров, влиятельных общественных и общественно-политических деятелей, военнослужащих и ветеранов.

Читайте также
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
4,4 т.
В Одессе преподавателя 13 лет судили за взятки от студентов, но оправдали: как так вышло
4,4 т.
В Одессе преподавателя 13 лет судили за взятки от студентов, но оправдали: как так вышло
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
4,0 т.
День неожиданных решений и поворотов: Львы, получат новости, а Рыб ждут деньги – гороскоп на 9 ноября для всех
4,0 т.
День неожиданных решений и поворотов: Львы, получат новости, а Рыб ждут деньги – гороскоп на 9 ноября для всех
Алина МилсентАлина Милсент
2,6 т.
Как вырастить рассаду лаванды дома: один важный этап нужно провести уже в декабре
2,6 т.
Как вырастить рассаду лаванды дома: один важный этап нужно провести уже в декабре

В центре дискуссий – участие женщин в миротворческих процессах, международной политике безопасности, принятии стратегических решений и восстановлении Украины.

Место: Fairmont Grand Hotel Kyiv, г. Киев. Дата: 1 декабря 2026 года. Приглашаем представителей СМИ принять участие в освещении форума! Аккредитация СМИ по ссылке.

Похожие темы
событияженщиныКиеввоенныеУкраина
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!