Все виноваты, кроме России? Главное – не отдать ради нескольких часов света будущее целой страны
Иногда ко мне в комментарии приходят люди, после общения с которыми хочется проверить, входит ли логика вообще в базовую комплектацию человека.
Их немного, но они есть.
Одни пишут: "Да давайте уже перемирие на любых условиях! Лишь бы только был свет, вода и нас не бомбили".
Другие нашли виновных во всем. Власть, президент, ОП, военные, производители оружия, энергетики. Все виноваты!
Кроме России.
Вот тут у меня возникает один простой вопрос: вы вообще помните, кто на кого напал?
Давайте еще раз, для тех, кто пропустил предыдущие серии.
У нас нет света не из-за украинской власти. У нас нет тепла и воды не из-за производителей оружия. (Они заинтересованы в войне и не хотят ее остановки). Наши дети сидят в бомбоубежищах не потому, что Украина отказывается капитулировать.
Во всем этом есть конкретный виновник. И имя ему – Россия.
Да, к нашей власти есть вопросы. И много. Есть коррупция, ошибки, некомпетентность, иногда откровенный идиотизм. И со всем этим нужно бороться.
Но не надо путать причины со следствиями. И тем более – агрессора с жертвой.
Когда вам кто-то рассказывает, что путин хочет мира, что ему нужен только Донбасс, что достаточно просто согласиться на его условия и все закончится, – включайте критическое мышление. Потому что перед вами либо человек, который ничего не понял за эти годы, либо ретранслятор российской пропаганды.
Я не верю, что путин хочет мира. Я верю, что он хочет нашей капитуляции.
И я очень сомневаюсь, что до конца этой зимы мы увидим настоящее перемирие.
Потому что зима для кремлевского императора – это еще одно оружие.
Его расчет прост: оставить украинцев без света, тепла и воды. Заставить мерзнуть, устать, перессориться между собой. И в конце концов самим попросить капитуляции, назвав ее миром.
Того, чего он не может добиться военным путем, он пытается выбить из нас холодом, тьмой и страхом.
И здесь я хочу сказать главное.
Устать от войны – нормально. Хотеть мира – нормально. Злиться на власть – тоже нормально.
Но ненормально забывать, кто принес эту войну в наш дом.
Мы можем спорить из-за политики, критиковать президента, требовать ответственности от чиновников. И должны это делать.
Но при этом мы должны оставаться вместе в главном.
У нас один враг. И он не в соседнем подъезде, не в комментариях Фейсбука и не среди украинцев, которые придерживаются другого мнения.
Он за нашей восточной границей.
И пока наши парни и девушки держат фронт, энергетики восстанавливают сети, волонтеры собирают помощь, а миллионы украинцев каждое утро идут на работу после бессонной ночи, – у России не получится главное.
Сломать нас изнутри.
Поэтому меньше ищите врагов среди своих. Больше помогайте тем, кто держит страну.
И помните: мир нам нужен. Но мир, после которого нашим детям не придется снова воевать за право жить в собственной стране.
А свет мы вернем. И тепло. И воду.
И свою нормальную жизнь тоже.
Главное – не отдать ради нескольких часов света будущее целой страны.
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