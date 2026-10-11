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В Краматорске расширили зону эвакуации: какова ситуация в городе

Катя ПомазанКатя Помазан
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В Краматорске расширили зону эвакуации: какова ситуация в городе
Эвакуация детей из Краматорска. Источник: DeepState.

В Краматорске Донецкой области расширили территорию обязательной эвакуации детей в принудительном порядке. Решение было принято в связи с растущими рисками для безопасности местных жителей.

Эвакуация детей будет проводиться в сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, или законных представителей. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram.

К организации процесса привлечены местные военные администрации, полиция, спасатели и служба по делам детей.

Семьям будет обеспечено сопровождение на всех этапах, начиная с выезда до прибытия в приемный пункт и дальнейшего размещения в более безопасных регионах Украины.

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В Краматорске расширили зону эвакуации: какова ситуация в городе

Ситуация в районе Краматорска. Источник: DeepState.

"Все решения мы принимаем с одной целью — не допустить новых жертв среди детей", — подчеркнул глава Донецкой ОГА.

Филашкин также призвал родителей не откладывать выезд, ведь промедление в условиях ухудшения ситуации с безопасностью может создавать дополнительную угрозу для детей.

"Ситуация с безопасностью ухудшается, и ждать, пока опасность подойдет непосредственно к вашему дому, — слишком большой риск. Особенно когда речь идет о детях", — отметил он.

Глава ОГА подчеркнул, что эвакуация помогает сохранить жизнь, и призвал семьи воспользоваться возможностью уехать в более безопасные места.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 9 октября объявлен Днем траура в Краматорской общине в Донецкой области. Решение принято после террористических атак со стороны России 8 октября, в результате которых погибли 35 человек.

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