В Краматорске расширили зону эвакуации: какова ситуация в городе

В Краматорске Донецкой области расширили территорию обязательной эвакуации детей в принудительном порядке. Решение было принято в связи с растущими рисками для безопасности местных жителей.

Видео дня

Эвакуация детей будет проводиться в сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, или законных представителей. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram.

К организации процесса привлечены местные военные администрации, полиция, спасатели и служба по делам детей.

Семьям будет обеспечено сопровождение на всех этапах, начиная с выезда до прибытия в приемный пункт и дальнейшего размещения в более безопасных регионах Украины.

"Все решения мы принимаем с одной целью — не допустить новых жертв среди детей", — подчеркнул глава Донецкой ОГА.

Филашкин также призвал родителей не откладывать выезд, ведь промедление в условиях ухудшения ситуации с безопасностью может создавать дополнительную угрозу для детей.

РЕКЛАМА

"Ситуация с безопасностью ухудшается, и ждать, пока опасность подойдет непосредственно к вашему дому, — слишком большой риск. Особенно когда речь идет о детях", — отметил он.

Глава ОГА подчеркнул, что эвакуация помогает сохранить жизнь, и призвал семьи воспользоваться возможностью уехать в более безопасные места.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 9 октября объявлен Днем траура в Краматорской общине в Донецкой области. Решение принято после террористических атак со стороны России 8 октября, в результате которых погибли 35 человек.

Главные истории дня

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!