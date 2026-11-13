Торт ''Арабский'' с заварным кремом: один бисквит вместо отдельных коржей

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Черкасский, ТрифоноваСкандального таможенника восстановили в должности и постановили вернуть ему более 2 млн грн: что известно о его состоянии и судьях, которые вынесли решениеРоссия требовала на переговорах весь Донбасс, федерализацию Молдовы и выход Финляндии из НАТО – BildРоссия требовала на переговорах весь Донбасс, федерализацию Молдовы и выход Финляндии из НАТО – BildКонфликт Астафьевой и Сумской: звезда Playboy ответила народной артистке, которая сравнила ее с ЯнуковичемКонфликт Астафьевой и Сумской: звезда Playboy ответила народной артистке, которая сравнила ее с ЯнуковичемОн создал центр формирования новой украинской элиты: Порошенко почтил память Вячеслава БрюховецкогоОн создал центр формирования новой украинской элиты: Порошенко почтил память Вячеслава БрюховецкогоГенерала Дуку выпустили из СИЗО. Эксклюзивные фото и видеоГенерала Дуку выпустили из СИЗО. Эксклюзивные фото и видеоВ Минобороны рассказали о ситуации с ограничением Starshield в Украине: что известноВ Минобороны рассказали о ситуации с ограничением Starshield в Украине: что известноВ Киеве восстановили движение троллейбусов на 4 маршрутах: Кличко рассказал подробностиВ Киеве восстановили движение троллейбусов на 4 маршрутах: Кличко рассказал подробности"Именно этого Россия боится": Огризко назвал главные гарантии безопасности для Украины"Именно этого Россия боится": Огризко назвал главные гарантии безопасности для УкраиныРецепт блюдаЧто приготовить из фарша: рецепт сочных конвертиков с сыром и помидорамиРоссийский бизнес легализует доходы "теневого флота" через дубайских посредников и фиктивные суды – медиаРоссийский бизнес легализует доходы "теневого флота" через дубайских посредников и фиктивные суды – медиа
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Торт "Арабский" с заварным кремом: один бисквит вместо отдельных коржей

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read2 мин
705
Рецепт торта
Торт "Арабский" с заварным кремом: один бисквит вместо отдельных коржей. Источник: Создано с помощью ИИ

Для торта "Арабский" выпекают пышный бисквит на масле, охлаждают и разрезают на три слоя. Каждый пропитывают молоком и промазывают заварным кремом со сливочным маслом.

Торт ''Арабский'' с заварным кремом: один бисквит вместо отдельных коржей

Как приготовить вкусный праздничный торт

OBOZ.UA рассказывает, как приготовить этот торт дома – от замешивания теста до глазирования. Для выпекания понадобится прямоугольная форма размером 30 × 20 см.

Бисквит на масле: ингредиенты и выпекание

Для теста подготовьте: 5 яиц, 2 яичных белка, щепотку соли, 210 г сахара, 180 г муки, 50 г кукурузного крахмала, 0,5 ч. л. разрыхлителя и 80 мл масла. Два желтка, которые останутся после отделения белков, используйте для крема.

Читайте также
Алина МилсентАлина Милсент
61,8 т.
Пятница, 13-е: какие суеверия и приметы существуют
61,8 т.
Пятница, 13-е: какие суеверия и приметы существуют
Руслан ОлейникРуслан Олейник
4,7 т.
"Не позволю сделать себя виновным в чужих провалах": о причине увольнения и ситуации с защитой энергообъектов Киевщины
4,7 т.
"Не позволю сделать себя виновным в чужих провалах": о причине увольнения и ситуации с защитой энергообъектов Киевщины
Николай ТоменкоНиколай Томенко
2,2 т.
"Шовинист" Остап Вишня о голодоморе и "чухраинцах"
2,2 т.
"Шовинист" Остап Вишня о голодоморе и "чухраинцах"

Яйца и дополнительные белки взбейте миксером с солью. Постепенно всыпайте сахар и продолжайте взбивать, пока масса не станет светлой и пышной. В отдельной миске смешайте муку, кукурузный крахмал и разрыхлитель. Частями введите сухую смесь во взбитые яйца, осторожно перемешивая, чтобы сохранить воздушную структуру теста.

В конце влейте масло и перемешайте до однородности. Застелите дно формы пергаментом и перелейте в нее тесто. Выпекайте при температуре 170 °C в течение 50 минут. Дайте готовому бисквиту полностью остыть, а затем разрежьте его горизонтально.

Торт ''Арабский'' с заварным кремом: один бисквит вместо отдельных коржей

Тесто для бисквита

Заварной крем со сливочным маслом

Для крема понадобятся: 100 г сахара, 8 г ванильного сахара, 2 яичных желтка, 3 ст. л. крахмала, 600 мл молока и 180 г сливочного масла. Заранее достаньте масло из холодильника, чтобы оно размягчилось.

В кастрюле соедините обычный и ванильный сахар, желтки и крахмал. Постепенно вливайте молоко, каждый раз тщательно перемешивая смесь, чтобы в ней не осталось комочков. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь и варите до загустения, постоянно помешивая.

Переложите заварную основу в миску. Накройте пищевой пленкой в контакт – она должна касаться поверхности крема, чтобы при охлаждении не образовалась пленочка. Оставьте основу остыть. Отдельно взбейте мягкое сливочное масло, а затем постепенно добавляйте к нему охлажденную заварную основу, продолжая взбивать до нежной однородной консистенции.

Торт ''Арабский'' с заварным кремом: один бисквит вместо отдельных коржей

Крем для торта

Молочная пропитка, сборка и глазурь с арахисом

Для пропитки возьмите молоко, а для глазури: 150 г шоколада, 60 мл молока, 1 ст. л. сливочного масла и 60 г арахиса. Пропитайте коржи, щедро смажьте их подготовленным кремом и сложите один на другой.

Соедините шоколад с молоком и растопите в микроволновой печи или на водяной бане. Сразу добавьте сливочное масло и перемешайте, чтобы глазурь стала однородной. Всыпьте арахис и еще раз перемешайте.

Покройте собранный торт шоколадно-арахисовой глазурью. Поставьте десерт в холодильник на несколько часов, чтобы слои пропитались, а покрытие застыло.

Торт ''Арабский'' с заварным кремом: один бисквит вместо отдельных коржей

Готовый торт

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий

Похожие темы
десерттортрецепт
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!