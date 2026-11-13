Торт ''Арабский'' с заварным кремом: один бисквит вместо отдельных коржей

Для торта "Арабский" выпекают пышный бисквит на масле, охлаждают и разрезают на три слоя. Каждый пропитывают молоком и промазывают заварным кремом со сливочным маслом.

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OBOZ.UA рассказывает, как приготовить этот торт дома – от замешивания теста до глазирования. Для выпекания понадобится прямоугольная форма размером 30 × 20 см.

Бисквит на масле: ингредиенты и выпекание

Для теста подготовьте: 5 яиц, 2 яичных белка, щепотку соли, 210 г сахара, 180 г муки, 50 г кукурузного крахмала, 0,5 ч. л. разрыхлителя и 80 мл масла. Два желтка, которые останутся после отделения белков, используйте для крема.

Яйца и дополнительные белки взбейте миксером с солью. Постепенно всыпайте сахар и продолжайте взбивать, пока масса не станет светлой и пышной. В отдельной миске смешайте муку, кукурузный крахмал и разрыхлитель. Частями введите сухую смесь во взбитые яйца, осторожно перемешивая, чтобы сохранить воздушную структуру теста.

В конце влейте масло и перемешайте до однородности. Застелите дно формы пергаментом и перелейте в нее тесто. Выпекайте при температуре 170 °C в течение 50 минут. Дайте готовому бисквиту полностью остыть, а затем разрежьте его горизонтально.

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Заварной крем со сливочным маслом

Для крема понадобятся: 100 г сахара, 8 г ванильного сахара, 2 яичных желтка, 3 ст. л. крахмала, 600 мл молока и 180 г сливочного масла. Заранее достаньте масло из холодильника, чтобы оно размягчилось.

В кастрюле соедините обычный и ванильный сахар, желтки и крахмал. Постепенно вливайте молоко, каждый раз тщательно перемешивая смесь, чтобы в ней не осталось комочков. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь и варите до загустения, постоянно помешивая.

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Переложите заварную основу в миску. Накройте пищевой пленкой в контакт – она должна касаться поверхности крема, чтобы при охлаждении не образовалась пленочка. Оставьте основу остыть. Отдельно взбейте мягкое сливочное масло, а затем постепенно добавляйте к нему охлажденную заварную основу, продолжая взбивать до нежной однородной консистенции.

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Молочная пропитка, сборка и глазурь с арахисом

Для пропитки возьмите молоко, а для глазури: 150 г шоколада, 60 мл молока, 1 ст. л. сливочного масла и 60 г арахиса. Пропитайте коржи, щедро смажьте их подготовленным кремом и сложите один на другой.

Соедините шоколад с молоком и растопите в микроволновой печи или на водяной бане. Сразу добавьте сливочное масло и перемешайте, чтобы глазурь стала однородной. Всыпьте арахис и еще раз перемешайте.

Покройте собранный торт шоколадно-арахисовой глазурью. Поставьте десерт в холодильник на несколько часов, чтобы слои пропитались, а покрытие застыло.

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