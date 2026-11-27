Украине нужна не временная передышка, а справедливый и долгосрочный мир, подкрепленный надежными гарантиями безопасности. Об этом заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и громад, мэр Харькова Игорь Терехов во время международной конференции "Vilnius Metro: The City’s Future, Security and Opportunities" в Сейме Литовской Республики, сообщает АПМГ.

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"Украине нужен справедливый и долгосрочный мир с надежными гарантиями безопасности. Мы можем отстраивать разрушенные дома, восстанавливать дороги. Но самое важное – сохранить людей. Ведь без жизни человека любое восстановление теряет смысл", – подчеркнул Терехов.

Он также поделился мечтой о дне, когда харьковские дети смогут вернуться в обычные школы, а метро снова будет выполнять только свою основную транспортную функцию.

"Я очень хочу, чтобы настал день, когда харьковские дети выйдут из подземных классов и вернутся в обычную школу. Когда наше метро снова станет просто метро – местом, куда люди спускаются, чтобы поехать на работу, встретиться с друзьями или вернуться домой, а не для того, чтобы спасать свою жизнь и жизнь своих детей", – сказал Игорь Терехов.

По словам Терехова, опыт полномасштабной войны показал, насколько важно предусматривать решения в сфере безопасности еще во время строительства городской инфраструктуры. Именно на этом мэр Харькова призвал сосредоточиться участников конференции, которые обсуждали будущее метрополитена в Вильнюсе.

"Мы строили метро, чтобы перевозить людей, но оказалось, что оно может спасать жизни людей. Поэтому, проектируя современную городскую инфраструктуру, важно сразу думать не только о комфорте, но и о безопасности. Предусматривать резервное питание, вентиляцию, связь, возможность разместить людей во время чрезвычайных ситуаций. Все это значительно проще закладывать во время строительства, чем тогда, когда опасность уже пришла", – подчеркнул Игорь Терехов.

Отдельно Игорь Терехов поблагодарил Литву за поддержку этих проектов. При содействии литовского правительства в Харькове уже оборудовали четыре современных школьных укрытия. Литва также помогает строить подземные школы для украинских детей.

"За каждым таким проектом стоят сотни детей, которые снова могут учиться вместе со своими друзьями. Для их семей это гораздо больше, чем просто помощь. Благодарю литовский народ, президента, Сейм и правительство Литвы за поддержку Украины. Мы чувствуем ее каждый день", – подчеркнул городской голова.

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Игорь Терехов выразил готовность Харькова делиться своим опытом с литовскими партнерами и подчеркнул важность углубления сотрудничества между украинскими и литовскими общинами.

В конференции, посвященной перспективам развития метрополитена Вильнюса, транспортной инфраструктуре и стратегическим решениям для современных городов,

приняли участие председатель Сейма Литовской Республики Юозас Олекас, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Литве Ольга Никитченко, министр транспорта и коммуникаций Литвы Юрас Таминскас, мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас, а также представители транспортной отрасли, ученые и эксперты.