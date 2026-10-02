Социология, которой боялись: украинцы готовы к тяжелым условиям ради окончательного мира
Наконец-то стала появляться более или менее адекватная социология, согласно которой большинство людей поддерживают переговоры и мир на тяжелых условиях, но таких, которые обеспечат прекращение войны навсегда, по крайней мере, остановив новый мировой перераспределительный процесс на нашей территории и за счет жизней наших людей.
Обращу внимание, что сегодня самый высокий в истории процент людей, отказывающихся участвовать в опросах. По моей гипотезе, это именно те люди, которые не хотят давать ответы, не вписывающиеся в общий провоенный медийный тренд.
Убежден, что люди мира должны объединиться, показать свою позицию, чтобы дать властям основания для принятия трудных решений, необходимых для сохранения страны и победы.
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