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Даниил Гетманцев
Даниил Гетманцев

Народный депутат Украины

Общество / Мнения
Time to read1 мин
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Блог |

Социология, которой боялись: украинцы готовы к тяжелым условиям ради окончательного мира

Флаг Украины
Флаг Украины. Киев. Источник: Из открытых источников

Наконец-то стала появляться более или менее адекватная социология, согласно которой большинство людей поддерживают переговоры и мир на тяжелых условиях, но таких, которые обеспечат прекращение войны навсегда, по крайней мере, остановив новый мировой перераспределительный процесс на нашей территории и за счет жизней наших людей.

Обращу внимание, что сегодня самый высокий в истории процент людей, отказывающихся участвовать в опросах. По моей гипотезе, это именно те люди, которые не хотят давать ответы, не вписывающиеся в общий провоенный медийный тренд.

Убежден, что люди мира должны объединиться, показать свою позицию, чтобы дать властям основания для принятия трудных решений, необходимых для сохранения страны и победы.

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Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Данила Гетманцев
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