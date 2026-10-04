Что делать, чтобы георгины цвели всю осень: советы

Георгины способны радовать пышным и ярким цветением в течение длительного времени, но без правильного ухода количество цветов к концу сезона может заметно уменьшиться. Чтобы растение не переставало образовывать новые соцветия, важно регулярно удалять отцветшие цветы.

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Такая простая процедура направляет силы георгины на формирование новых побегов и бутонов, а не на созревание семян, отмечают специалисты из Woman & Home. В то же время осенью не стоит спешить полностью обрезать кусты, пока их рост еще продолжается.

Регулярно удаляйте увядшие цветы

Самой важной процедурой для продления цветения георгин является регулярное удаление отцветших соцветий. Если оставлять их на растении, георгина начинает тратить питательные вещества на образование семян, из-за чего новых цветов может становиться меньше.

Проверять кусты желательно каждые несколько дней в течение всего периода цветения. Отцветший цветок нужно срезать не у самого основания соцветия, а опуститься по стеблю до первой пары крепких листьев или здорового бокового побега и сделать чистый срез чуть выше.

Как не перепутать бутон с отцветшим цветком

Во время обрезки важно не удалить будущий цветок. Новый бутон обычно имеет округлую, плотную форму, тогда как отцветшее соцветие становится более удлиненным и заостренным.

Поэтому перед каждым срезом стоит внимательно осмотреть стебель. Если оставлять бутоны, которые еще не раскрылись, у растения будет больше возможностей для дальнейшего цветения.

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Какие инструменты использовать

Для удаления отцветших соцветий лучше всего подходят острые и чистые садовые ножницы или секатор. Острое лезвие позволяет сделать аккуратный срез и не повредить стебель.

Во время ухода также стоит осматривать куст и удалять сломанные, поврежденные или больные побеги. Это помогает улучшить циркуляцию воздуха внутри растения и поддерживать его здоровое состояние до конца сезона.

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Не обрезайте георгины слишком сильно

Летом и в начале осени георгины активно растут и цветут, поэтому радикальная обрезка в этот период может быть неуместной. Не стоит срезать здоровые побеги только потому, что сезон подходит к концу.

До осени растение продолжает накапливать энергию, необходимую не только для цветения, но и для формирования и созревания клубней. Поэтому до наступления настоящих холодов достаточно регулярно удалять увядшие цветы и поврежденные части.

Когда полностью обрезать георгины

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Радикальную обрезку проводят уже после первого сильного заморозка, когда надземная часть растения естественным образом завершает вегетацию. В большинстве регионов это приходится на октябрь или ноябрь, но конкретные сроки зависят от погоды.

После того как листья почернеют и станут мягкими от мороза, стебли можно обрезать, оставив примерно 10-15 сантиметров над уровнем почвы. Если клубни планируется выкопать для зимнего хранения, небольшой фрагмент стебля лучше оставить – так их будет удобнее доставать и переносить.

OBOZ.UA ранее писал о том, когда нужно выкапывать георгины и гладиолусы для защиты от холода.