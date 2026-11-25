Sense Bank провел во Львове Sense Brunch – мероприятие для малого и среднего бизнеса, посвященное инвестициям в энергонезависимость. Встреча состоялась в креативном пространстве Sense Hub Lviv и объединила предпринимателей, представителей банка и поставщиков энергетического оборудования.

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Одной из тем мероприятия стали возможности финансирования энергетических проектов. В частности, участники узнали об условиях государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и специальных кредитных предложениях Sense Bank.

"Сегодня благодаря государственным программам бизнес может привлечь финансирование на проекты энергонезависимости по ставке от 0%. Срок кредитования может составлять до 72 месяцев, а график погашения адаптируется к потребностям предприятия, в частности к его сезонности и выручке. Также в Sense Bank действует специальная программа для установки солнечных электростанций для собственных нужд бизнеса с финансированием до 7,5 млн грн, по которой решение по кредиту можно получить всего за три дня", – рассказала Ирина Руденко, руководитель по развитию кредитных операций Sense Bank.

Практическим опытом инвестиций в солнечную энергетику поделился Андрей Сухий, владелец ГК "Хомстил". Компания реализовала проект с привлечением кредитного финансирования Sense Bank.

"Мы решили инвестировать в солнечные станции, потому что поняли, что энергонезависимость – это вопрос выживания. Посчитали и увидели, что отказ от таких инвестиций будет означать значительные потери. Sense Bank профинансировал наш проект на 100% и очень быстро", – отметил Андрей Сухий.

О выборе оборудования для энергонезависимости рассказал совладелец компании "Тескон" Владимир Главацький.

"Идеально иметь все три решения: солнечную электростанцию, накопитель энергии и генератор. Но все зависит от задач, которые стоят перед бизнесом. Для собственного потребления оптимальным может быть сочетание солнечной станции, небольшого накопителя и генератора на случай длительных отключений", – пояснил Владимир Главацький.

Помимо экспертных выступлений, участники могли задать вопросы спикерам и обсудить потребности собственных предприятий.

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Следующее мероприятие об инвестициях в энергонезависимость Sense Bank совместно с медиапартнерами SPEKA, The Page и MC.Today планируют провести 3 декабря в Киеве.

"Мы организуем такие встречи, чтобы предприниматели могли получить практические советы от экспертов, обменяться опытом, найти партнеров и наиболее эффективные решения для своего бизнеса, – отмечает Яна Шумунова, директор Департамента малого и среднего бизнеса Sense Bank. – Именно бизнес сегодня поддерживает украинскую экономику, поэтому для нас важно поддерживать предпринимателей, быть для них надежным партнером и создавать новые возможности для развития".