Россияне на Борщаговке отомстили "Азову" за поражения на Донбассе

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И на Борщаговке россиянам оказалось легче…

На самом деле вчера мы увидели модель российской стратегии этой зимы в миниатюре. Когда на фронте они не могут добиться успеха и сосредоточиваются на ударе по тылу. Надеясь, что тыл посыплется. Что не выдержит. Расшатать тыл и дождаться, пока украинские гражданские, которые так рьяно готовы толпой набрасываться на военных из "Азова" в тылу, но почему-то не готовы присоединиться к ним на поле боя, сами сделают за россиян всю работу. Странно, правда же…

И ночной обстрел здесь очень кстати совпал с провокацией. Ведь именно в этом цель всех обстрелов. Надломить тыл. И россияне все еще надеются, что у них получится. Потому и не останавливаются. И чем больше таких постыдных Борщаговок будет случаться, тем больше у россиян будет стимулов продолжать свои террористические атаки.

И да, это была мастерская российская провокация. Они использовали все слабые места. Апеллировали к травмам украинского общества и использовали слабые места украинской армии и политиков. Снова использовали тему детей. Не удивлюсь, если этот бедный мальчик, который вечером так пришелся по сердцу сердобольным украинцам, очень чувствительным к теме детей, на самом деле получил задание от куратора в телеграме. Поэтому и прыгал так рьяно – и с деревьев, и на военных, отрабатывая свои деньги. Хотя всегда может быть более простая версия. Просто дурак.

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И да, это была провокация, которую не остановила украинская контрразведка. Потому что, возможно, трудно остановить врага, который действует через свою сеть телеграм, когда этот самый телеграм разрешен. И уже патентованно постоянно разгоняет российскую пропаганду, направленную на требование капитуляции и срыв мобилизации. Потому что, возможно, трудно противодействовать профессиональным провокаторам (в данном случае губастым провокаторшам), если этих провокаторов все знают, если они постоянно распространяют российскую пропаганду на широкую аудиторию, но до сих пор на свободе. Кстати, интересно, каковы шансы, что эту пластическую медикиню возьмет на поруки Гончаренко?

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Но это не оправдывает того количества людей, которое готово присоединиться. Не оправдываю то количество людей, которые готовы поверить всем российским вбросам и активно распространяют их в соцсетях. Все это и формирует позор.

А к утру становится стыдно. Как после похмелья. Но уже поздно.

Киев с радостью перенял у Львова пальму первенства по позору. Доказал, что здесь все-таки столица.

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