Что плохо, что хорошо, на что надеемся?

Видео дня

Что плохо:

1. Россияне в конце пятого года полномасштабной войны наконец нащупали наше уязвимое место. Все предыдущие попытки поднять народ "против преступного режима", "за примирение" и тому подобное провалились. Наше уязвимое место – стремление к справедливости. Расскажи всем, что где-то творится страшная несправедливость, и немало людей выйдут ее исправлять. А дальше будет достаточно добавить профессиональных провокаторов и полезных идиотов. И картинка для международной аудитории создана – не хуже, чем в Париже.

2. Главный уклонист в вопросах мобилизации – политическое руководство государства, потому что оно уже пять лет уклоняется от принятия решений и публичной коммуникации по этому поводу. Единственная разумная причина, которую я могу придумать, – желание собрать голоса на следующих выборах. Но это напрасная надежда, потому что ждуны, уклонисты и капитулянты проголосуют за своего собственного избранника. Кто может придумать другую разумную причину, напишите.

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3. Военная юстиция у нас отсутствует как категория, и об этом уже написали специалисты, не буду повторяться.

4. Телеграм-каналы – зло. Кто думает, что контролирует медиапространство, тот сильно ошибается.

Что хорошо:

1. Быстрая реакция командующего Национальной гвардией, руководителя Офиса президента и т. д.

2. Общество в целом с помощью журналистов быстро разобралось, что произошло. Номер на внутреннюю аудиторию не прокатил.

Главные истории дня

На что надеемся:

1. На оперативную работу контрразведки не только по исполнителям, но и по заказчикам.

На что не надеемся:

1. На изменение позиции политического руководства и увеличение способности государства решать подобные узлы.

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