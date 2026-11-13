Нардепы Зеленского хотят вернуть прокуратуру времен Януковича и Пшонки: комитет Рады поддержал восстановление общего надзора.

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Прокуратуре, топы которой крышевали колл-центры, депутаты Зеленского дают полномочия прийти в любое медиа или бизнес. Без уголовного производства и без санкции следственного судьи.

Это законопроект №16026. Вчера его поддержал правоохранительный комитет Рады (Ионушас, Бужанский и другие).

Вот как это будет работать.

Медиа публикует расследование о состоянии депутата/прокурора/сбушника. В ответ прокурор давит на журналистов, требуя документы, договоры и внутреннюю переписку редакции. Повод – использование в расследовании "информации из публичных источников".

У вас бизнес, и вы подписали договор. Любой. Прокурор решает, что он угрожает "фундаментальным национальным интересам". Ведь это, согласно закону, в том числе и "устойчивое развитие экономики".

Повод найдется: жалоба конкурента или пост в "анонимном" Телеграм-канале. Этого достаточно.

Прокурор направляет требование: предоставить документы и объяснения. У вас 5 дней. Не выполнили – ответственность. Обжаловать невозможно, потому что дела еще нет.

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Раньше, чтобы оказывать давление, силовикам нужно было хотя бы состряпать уголовное дело. Теперь даже этого не нужно.

Это называется общий надзор. Советский инструмент, от которого Украина отказалась в 2016-м (и которым вовсю пользовались прокуроры Януковича).

Подают это как "исполнение решения Конституционного Суда". Хотя КСУ требовал противоположного: ОГРАНИЧИТЬ вмешательство прокуроров минимальным перечнем случаев.

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А за день до этого депутаты проголосовали за основу "реформу" прокуратуры (№16144). Без конкурса на генпрокурора. Без проверки действующих руководителей: они остаются на должностях и дальше сами будут отбирать себе кадры.

Таков ответ Зеленского на ад "Карфагена": оставить тех же людей и дать им еще больше власти над нами.

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