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Переход на зимнее время: почему часы переводят в воскресенье

Елена Былим
Елена Былим
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Переход на зимнее время: почему часы переводят в воскресенье
Перевод часов в октябре. Источник: pexels.com/owfiqu barbhuiya

В Украине приближается очередной сезонный переход на зимнее время, который традиционно состоится в конце октября. В 2026 году дата перевода стрелок приходится на ночь с субботы на воскресенье, а именно с 24 на 25 октября.

В 4 часа утра гражданам необходимо будет перевести стрелки механических часов на один час назад, тогда как большинство современных смарт-устройств сделают это автоматически. Нормативно-правовой основой для этой процедуры остается постановление 1996 года, регламентирующее исчисление киевского времени.

Когда Украина перейдет на зимнее время в 2026 году

Дата перехода определяется по календарному принципу, согласно которому изменение графика всегда приходится на последнее воскресенье второго осеннего месяца. Официально порядок процедуры утвержден постановлением Кабинета Министров Украины № 509, которое было принято более трех десятилетий назад.

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Согласно этой норме, осенью страна возвращается к стандартному второму часовому поясу, что позволяет дополнительно получить один час для отдыха. Несмотря на длительные дискуссии и законодательные инициативы относительно возможной отмены сезонного перехода на летнее и зимнее время, действующий нормативный механизм продолжает функционировать в привычном режиме.

Поэтому украинцам необходимо перевести часы на час назад в ночь с субботы на воскресенье, 25 октября.

Почему часы переводят именно в воскресенье

Переход на зимнее время: почему часы переводят в воскресенье

Почему часы переводят именно в воскресенье. Источник: pexels.com/@tima-miroshnichenko

Выбор ночного времени накануне воскресенья объясняется стремлением обеспечить плавную адаптацию организма человека к новому суточному ритму. Поскольку большинство граждан не ходит на работу или учебу в выходной день, у них есть возможность спокойно перенастроить свои биологические часы к началу новой рабочей недели.

Кроме того, выходные дни характеризуются существенным снижением пассажиропотока и уменьшением нагрузки на банковские и ІТ-системы. Это позволяет транспортным компаниям, финансовым учреждениям и системным администраторам беспрепятственно синхронизировать международные расписания, обновлять серверы и проводить технические работы без риска возникновения сбоев.

OBOZ.UA предлагает советы, как подготовить организм к переводу часов.

 
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