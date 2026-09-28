Во второй половине прошлого века Советский Союз столкнулся с необходимостью обеспечения бесперебойной навигации вдоль своих суровых северных и дальневосточных границ. Для бесперебойной работы световых и радиомаяков в суровых арктических условиях потребовались автономные источники питания, которые могли бы функционировать годами без обслуживания со стороны человека.

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Решением стала массовая установка радиоизотопных термоэлектрических генераторов, которые работали за счет распада радиоактивных веществ. Однако со временем эти установки превратились в серьезную экологическую и радиационную угрозу, что вынудило международное сообщество начать масштабную операцию по их демонтажу.

Принцип работы и причины выбора радиоизотопных источников

Прокладка традиционных линий электропередач к отдаленным островам и мысам требовала колоссальных финансовых затрат, а доставка топлива для дизельных генераторов постоянно блокировалась льдом и штормами. В условиях отсутствия эффективной на тот момент спутниковой навигации РИТЭГи стали единственным надежным выходом из ситуации. В течение 1970-1980-х годов советская промышленность изготовила около тысячи таких установок для оснащения береговой инфраструктуры Северного морского пути.

Внутри каждого генератора находился герметичный блок со стронцием-90, при естественном распаде которого выделялось большое количество тепла. Специальный термоэлектрический преобразователь преобразовывал разницу температур между горячим внутренним содержимым и холодной внешней поверхностью в электрический ток. В отличие от атомных реакторов, РИТЭГ не имел движущихся деталей или управляемой цепной реакции, что делало его чрезвычайно долговечным, хотя изначально в электроэнергию преобразовывалась лишь небольшая часть выделяемого тепла.

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Угрозы, связанные с отсутствием надзора, и процесс окончательного демонтажа

Поскольку период полураспада стронция-90 составляет почти три десятилетия, генераторы оставались смертельно опасными даже после завершения срока эксплуатации маяков. Главный риск заключался в отсутствии охраны на удаленных объектах, что привлекало охотников за цветными металлами. Например, в 2003 году в Финском заливе вандалы разобрали генератор на металлолом, а радиоактивный блок сбросили под лед, где его позже обнаружили на глубине одного метра у берега.

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Масштабная программа по поиску, обезвреживанию и вывозу радиоизотопных источников проводилась при активной поддержке международных организаций и соседних государств, в частности Норвегии. Большинство устаревших установок на судоходных путях заменили на экологически безопасные солнечные батареи с аккумуляторами. Согласно отчетам МАГАТЭ, к концу 2014 года почти все объекты были демонтированы и отправлены на долгосрочное контролируемое хранение.

Несмотря на официальные отчеты о полном выводе из эксплуатации более тысячи РИТЭГов, экологи и ученые призывают к осторожности в оценках. Ранние сведения свидетельствовали о нередких случаях потери изотопных блоков во время транспортировки или в результате чрезвычайных происшествий. Именно поэтому специалисты не могут со стопроцентной уверенностью утверждать, что судьба абсолютно каждого изготовленного в СССР стронциевого генератора на данный момент точно установлена.

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