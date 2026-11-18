Дело против Юлии Тимошенко – сфабриковано и политически мотивировано. К такому выводу пришла влиятельная международная организация ROLE, в которую входят известные бывшие судьи Европейского суда по правам человека, бывшие генеральные прокуроры и председатели верховных судов ведущих стран мира, а также известные правозащитники, по результатам проведенного детального правового анализа указанного дела. На его основе опубликован публичный документ AMICUS CURIAE BRIEF.

Видео дня

Об этом сообщает "Телеграф".

Эксперты ROLE публично заявили, что в отношении лидера "Батькивщины" нарушены статьи 6 и 18 Европейской конвенции по правам человека и то, что делают против нее, – недопустимо.

Они обращают внимание на четыре ключевые проблемы: доступ защиты к доказательствам, право на допрос свидетелей обвинения, возможную провокацию преступления и вероятную скрытую политическую цель уголовного преследования.

"Необходимо обеспечить защите реальную возможность проверить подлинность и целостность ключевой аудиозаписи, допросить свидетелей обвинения, полноценно исследовать утверждения о провокации преступления, а также проверить обстоятельства, которые могут свидетельствовать о скрытой политической цели уголовного преследования", – отмечают в ROLE.

Напомним, о политической мотивированности и заказном характере судебного процесса ранее говорила и авторитетная Харьковская правозащитная группа. Также представители Европарламента и Парламентской ассамблеи Совета Европы заявляли о фабрикации дела. Несколько авторитетных украинских и международных экспертиз доказали фальсификацию аудиозаписи НАБУ. Сейчас дело Тимошенко разваливается непосредственно в суде, а за его ходом можно следить в прямом эфире.