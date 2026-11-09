В последние дни по сети распространяется очередной "юмористический" текст о том, как после сложных заявлений или ситуаций Киев якобы распадается на "народные джамахирии", "элитные герцогства", "эмираты" и "свободные зоны". Написано это действительно очень красиво, изящно и с прекрасным юмором. Казалось бы, это обычный городской фольклор, ирония и способ разрядить обстановку в условиях стресса.

Видео дня

Человек, который распространяет подобный контент, становится классическим и ярко выраженным "полезным идиотом". Он искренне смеется над меткими шутками и даже не осознает, что собственными руками работает на врага и закладывает в головы людей сценарий раскола.

Это простые вещи, которые важно понимать, ведь ни один сепаратизм не начинается сразу с тяжелой техники или штурмов административных зданий. Он всегда начинается с идеи в головах о том, что мы отдельные, а они там, за рекой или в соседнем районе, уже другие.

Когда миллионы людей начинают репостить карты, где город аюо жерєава разделен на границы, таможни, визовые режимы и автономные анклавы, в сознании невольно закрепляется опасный паттерн. То, что начинается как шутка об автономном Подоле или Троещине, готовит почву для восприятия регионального или локального раскола как чего-то допустимого.

Самое страшное, что доводилось наблюдать в начале войны, – это вспышки мелкого локального сепаратизма под маской самоорганизации.

Вспомним, как почти во всех населенных пунктах центральной и западной Украины появились блокпосты на въезде и на выезде. Причем не только в населенных пунктах, но и между областями началось разделение. В первые дни войны очереди, чтобы попасть из одной области в другую, достигали 15 км, и люди стояли в этих очередях по пять-шесть часов. Сейчас эти блокпосты так же существуют. "Вольное Закарпатье" имеет блокпост, да и почти во всех областях есть блокпосты. Самое интересное – это в "вольном" Закарпатье: когда въезжаешь туда, стоит блокпост, который отнимает до 40 минут, чтобы попасть в эту область, где нет хороших дорог, но где люди живут совсем другой жизнью, кстати, тихой и мирной.

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Изначальный мотив возведения заграждений вроде бы был благородным, а именно защитить свое. Но в реальности это мгновенно превращалось в раздробленность и феодализацию. Любая баррикада или несогласованный блокпост – это первый шаг к потере государственной монополии на силу. Именно с подобных вещей, с локальных заграждений, народных дружин, отгораживания от центра и потери вертикали управления в свое время начиналась трагедия Донецкой и Луганской областей. Как только государственные институты слабеют, а граждане начинают строить заборы вокруг своих дворов, власть в изолированном периметре быстро переходит к самым агрессивным или управляемым извне силам.

Главные истории дня

Украина держится до тех пор, пока работают принципы единства и солидарности. Наш враг это прекрасно понимает. Его главная цель в тылу – не просто отключить свет или создать бытовые трудности, а разорвать горизонтальные связи между людьми. Концепция того, что каждый район или область сами за себя, – это прямая методичка информационно-психологических операций. Сначала посеять недоверие к способности государства обеспечивать порядок, затем предложить заботиться только о своем районе или своем доме, а дальше легитимизировать идею границ внутри одной страны.

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Тот, кто распространяет подобные вирусные описания государства, созданного агрессором, подыгрывает именно этому сценарию и становится орудием в чужой игре просто из-за незнания базовых рисков.

Юмор – это мощное оружие, и именно это оружие враг очень часто использует для того, чтобы добиться раскола внутри страны. Чего только стоит юмористический сериал "Слуга народа", который привел к тому, что мы имеем. Этот сериал по сути и шуткам ничем не отличается от того, что сегодня создают вокруг Киева. Юмор не должен размывать границы национальной безопасности. Киев, как и любой другой украинский город, – это не конгломерат эмиратов или герцогств. Это единый механизм, где левобережный трамвай, печерская подстанция, оболонский водоканал и соломенский узел работают на один общий результат.

Не будем строить баррикады в собственной голове и распространять вирусы раскола под видом шуток. Единство – это единственное, что определяет государственность. Именно отсутствие единства делает каждого мужчину независимым и неизбежно ведет к разделу и потере страны.

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