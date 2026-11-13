Блеф государственного масштаба: как кремль выдумал "очистку" Керченского пролива ради дизельной сделки и почему экологическая бомба переехала на Балтику.

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Помните катастрофу старых танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе? В конце лета правительство рф торжественно отчиталось, что "весь мазут успешно откачан", а море якобы полностью безопасно. Я решил проверить эти бодрые реляции с помощью данных дистанционного зондирования Земли.

Как и ожидалось, очередная ложь разбивается об объективный контроль. Наши снимки Sentinel за 6 и 9 октября четко фиксируют: непосредственно над затонувшими фрагментами танкеров продолжают расплываться отчетливые нефтяные пленки. Мазут вытекает, дно фонит. Вся эта правительственная операция по очистке – обычная медийная имитация.

Зачем москве понадобился этот дешевый спектакль именно в начале октября?

Дело в большой геополитике. Этот фейк стал информационным прикрытием для дизельных договоренностей путина с трампом. россии нужно было срочно закрыть токсичный кейс "Волгонефти" и имитировать "экологическую безопасность", чтобы протолкнуть свой дизель на мировой рынок и добиться смягчения санкций.

Параллельно из-за ударов Сил обороны Украины по южной инфраструктуре (операция "МолоЧКа") и расширения лондонскими страховщиками зоны военного риска российский нефтяной экспорт массово побежал из Черного моря на Балтику. А дыру, образовавшуюся после поражения украинскими дронами российских НПЗ, кремль экстренно закрывает топливом из белоруссии – поставки оттуда выросли в 5 раз.

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И теперь старые ржавые корыта "теневого флота" без надежной страховки и ледового класса массово пошли через ультрамелководный и замкнутый Финский залив – из Усть-Луги, Приморска и Петербурга.

Черное море уже заплатило страшную цену за российскую теневую и военную логистику: тысячи погибших дельфинов, деградация донных биоценозов и остатки мазута. Теперь из-за кулуарных торгов трампа с путиным экологическую бомбу заложили уже у берегов европейских стран – от Эстонии до Финляндии и Швеции. европу об этом никто не спрашивал. Но если европейские институты будут молча наблюдать за этим опасным трафиком в собственных водах, то, когда очередной старый танкер разломится пополам у Хельсинки, кремль снова просто выпустит пресс-релиз, что "все чисто".

Главные истории дня

На фото: Данные радиолокационного спутника Sentinel-1 за 5, 9 и 21 октября 2026 года. Желтые точки – это сигнальные буи затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть". Темные шлейфы на синем фоне воды – это пятна нефтепродуктов (мазута), которые продолжают непрерывно вытекать со дна уже после официальных заявлений рф о "полной очистке". Нижний снимок фиксирует масштабную утечку по состоянию на вчера – 21 октября 2026 года.

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