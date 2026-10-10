Где и при каких обстоятельствах представители ТЦК не могут вручить повестку: разъяснение

В Украине представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки не имеют полномочий самостоятельно останавливать автомобили и общественный транспорт для вручения военнообязанным повесток. Для этого необходимо участие Национальной полиции, сотрудники которой могут останавливать транспорт при наличии законных оснований.

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Об этом заявил полковник Запорожского областного ТЦК и СП Андрей Гуренко. Информацию обнародовало издание Telegraf.

Военнослужащие ТЦК не уполномочены останавливать личные автомобили, автобусы и маршрутки для вручения повесток. Такие полномочия принадлежат Национальной полиции, которая должна иметь соответствующие законные основания для остановки транспортного средства.

"Останавливать транспортные средства разрешено органам Национальной полиции, если для этого есть соответствующая причина. Военнослужащий не имеет права останавливать транспортное средство", — подчеркнул полковник.

В то же время это не означает, что представителям ТЦК запрещено вручать повестки за пределами своих учреждений. Как пояснил Гуренко, законодательство не устанавливает общего запрета на вручение повесток в общественных местах.

Таким образом, ключевое ограничение касается именно остановки транспортных средств: представители ТЦК не могут делать это самостоятельно с целью вручения повестки. В то же время вручение повесток в общественных местах допускается, если соблюдены требования законодательства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине во время проведения мобилизационных мероприятий сотрудникиТЦК проверяют документы у мужчин прямо на улицах. Однако граждане регулярно допускают типичную ошибку и передают оригинал паспорта или военного билета в руки сотрудников ТЦК.

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