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Почему в СССР категорически запрещали играть в хоккей до 15 лет: объяснение

Елена Былим
Елена Былим
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Почему в СССР категорически запрещали играть в хоккей до 15 лет: объяснение
Игра в хоккей в СССР была только для взрослых. Источник: viarprodesign/Magnific

В середине прошлого века в СССР детям до 15 лет практически не разрешалось заниматься канадским хоккеем с шайбой. Несмотря на отсутствие официального законодательного акта, это неписаное правило строго соблюдалось в большинстве спортивных секций страны.

Главной причиной такого опасения были опасения медиков относительно травматичности нового вида спорта для несформировавшегося детского организма. Достижение 15-летнего возраста считалось пределом, после которого юные спортсмены уже могли безопасно выходить на лед с шайбой и клюшкой.

В те времена наибольшей популярностью среди советского населения пользовался бенди, или хоккей с мячом, где силовые приемы и жесткие столкновения отсутствовали. Появление хоккея с шайбой ассоциировалось с повышенным риском: высокие скорости, твердые борта и постоянная контактная борьба вызывали опасения у врачей. Медицинские специалисты настаивали на возрастном ограничении, объясняя это тем, что именно к 15 годам завершается период наиболее активного роста и формирования костно-мышечной системы.

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Тренерский состав также поддерживал такую последовательность, предпочитая закладывать базовые навыки на большом ледовом поле для хоккея с мячом.

Благодаря большей площади площадки дети более эффективно тренировали выносливость, оттачивали технику катания и скорость без риска получить серьезную травму. Идеальной спортивной траекторией считались "заходы в хоккей" до 12-14 лет, после чего юноши с прочной базой легко адаптировались к канадскому варианту игры. Современный спорт отказался от таких строгих ограничений, позволяя детям выходить на лед с шайбой с самого раннего возраста.

OBOZ.UA предлагает узнать о вещах, которые были запрещены во времена Советского Союза.

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