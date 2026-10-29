Итак, очередной бюджет выживания для народа и богатой жизни для армии властвующих принят в первом чтении.

Видео дня

Здесь все традиционно:

увеличение расходов на содержание власти и правоохранительных органов и фактический мораторий на расходы для выживания народа. Защитники и союзники во ВРУ такого основного финансового документа от власти на 2027 год тоже стабильны:

- 188 депутатов из "Слуги народа";

- 16 – из "Доверия";

- 14 – из "Платформы за жизнь и мир" (бывшая ОПЗЖ);

- 12 – из "За будущее";

- 2 – из "Голоса".

Как видим, происходит последовательное уменьшение поддержки президента и правительства среди депутатов провластной фракции/якобы коалиции "Слуга народа" – сейчас лишь 188 человек из 229!

Но спасибо друзьям из запрещенной пророссийской партии Медведчука и представителям разных олигархических групп из "Довіри" и "За майбутнє" за поддержку власти. Без них этого решения не было бы.

Однако самым интересным в нынешнем бюджетном процессе были две темы:

- возможное повышение оплаты военным;

- обещанное снижение зарплат высокопоставленным чиновникам.

Под давлением общества большинство ВРУ поддержало идею повышения денежного довольствия ВСУ и военных, однако КОНКРЕТНУЮ СУММУ этого повышения до сих пор никто назвать не может.

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Что касается разрекламированной поправки Стефанчука-Гетманцева об ограничении зарплат госслужащих, народных депутатов, судей, прокуроров и сотрудников НБУ на уровне 80 тысяч гривен, то она, как и прогнозировалось, оказалась очередным МЫЛЬНЫМ ПУЗЫРЕМ.

За нее проголосовали аж 157 депутатов:

- 96 из "Слуги народу";

- 12 из "Довіри";

- 11 из "Батьківщини";

- 10 из "Платформы за жизнь и мир";

- 9 из "За будущее";

- 8 из "Відновлення України";

- 7 из ЕС…

Крупнейшими защитниками высоких зарплат для армии чиновников и прокуроров выступила фракция "Голос", которая не только не дала НИ ОДНОГО голоса ЗА, но и делегировала 3 депутатов принципиально проголосовать ПРОТИВ.

Главные истории дня

Но главное здесь другое. Инициатива Стефанчука-Гетманцева на 8 год своего пребывания на ключевых должностях в парламенте и на 6 год кровавой войны четко продемонстрировала их желание дистанцироваться от "преступной￼, антинародной власти" и готовить себе запасной партийный аэродром на послевоенные выборы. Однако, как видим, их почти годовую пиар-кампанию о "СПРАВЕДЛИВЫХ ЗАРПЛАТАХ" в СМИ и во время поездок по стране поддержали всего 96 из 229 депутатов "Слуги народу". Большинство "Слуг…" во главе с Арахамией проигнорировали своего Председателя Верховной Рады и руководителя ключевого экономического Комитета ВРУ.

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На самом же деле, если бы ВРУ и руководители всех парламентских партий действительно стремились к СПРАВЕДЛИВЫМ ЗАРПЛАТАМ, то они бы начали с себя. Тут не нужны ни президент, ни правительство. Принимая Постановление о финансировании ВРУ, они могут самостоятельно снизить себе ОБЩУЮ зарплату до 80 тысяч гривен, ведь сегодня содержание одного депутата обходится почти в 450 тысяч в месяц (60-80 тысяч гривен собственно зарплаты, почти 200 тысяч – так называемые депутатские, 145 тысяч на содержание помощников, командировки, компенсацию за жилье и т. д.)

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Также при желании легко ОТМЕНИТЬ почти МИЛЛИАРДНУЮ сумму в год на поддержку "бедных парламентских партий" и рекламу их партийных вождей за наши деньги.

А так – очередной ПАРЛАМЕНТСКИЙ ПШИК от вождей "Слуги народа" в ВРУ.

P.S. А теперь коротко в рубрике "как вы были депутатами?"

За время моей парламентской деятельности не было НИ ОДНОГО случая внесения изменений в действующий Закон Украины "О статусе народного депутата" относительно ежемесячной выплаты средств на осуществление депутатской деятельности в размере ОДНОЙ зарплаты. Сейчас же проголосованы изменения, и эту сумму во время ВОЙНЫ увеличили ВТРОЕ.

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Более того, я был СООБТОРОМ парламентского Постановления, согласно которому во время финансового кризиса в 2009 году должностные оклады членов Правительства, народных депутатов и других высокопоставленных лиц были УМЕНЬШЕНЫ ВДВОЕ (в пересчете тогдашние зарплаты составляли около 1 000 долларов). Правительство поддержало наше Постановление, но отказалось уменьшать выплаты госслужащим нижнего уровня, учитывая и без того небольшие оклады.

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