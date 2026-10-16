Бизнес выступил против новых правил бронирования: предприятия предупреждают о рисках остановки производства

Украинская Рада Бизнеса призвал правительство не согласовывать проект постановления об изменении правил бронирования военнообязанных в нынешней редакции. Представители бизнес-сообщества считают, что предложенные Министерством экономики изменения могут усложнить работу предприятий, ослабить критическую инфраструктуру и привести к сокращению производства.

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Об этом говорится в обращении Украинской Рады Бизнеса, который объединяет 132 бизнес-ассоциации Украины.

Проект постановления предусматривает пересмотр действующего механизма бронирования, в частности сокращение лимитов для отдельных категорий предприятий, изменение методики расчета количества работников, которых можно забронировать, а также создание Координационного центра при Кабинете Министров Украины.

Главной проблемой бизнес-сообщество считает создание Координационного центра при правительстве. Его рекомендации будут влиять на определение статуса критически важных предприятий, установление лимитов бронирования свыше 50% и пересмотр ранее предоставленного статуса.

Представители бизнеса считают, что без четких критериев принятия решений, установленных сроков и возможности обжалования это может создать дополнительные административные барьеры, правовую неопределенность для предприятий и значительные коррупционные риски.

Создание такого Координационного центра вообще не является целесообразным, а в случае его создания – его функционал необходимо сократить до уровня консультативно-совещательного органа.

Еще одна проблема в новом постановлении – сокращение лимитов бронирования. Согласно проекту, для предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетики предлагается установить лимит до 85%, а для предприятий тепло- и водоснабжения, водоотведения и управления отходами – до 60%.

В Украинской Раде Бизнеса предупреждают, что такие ограничения могут повлиять на выполнение государственных оборонных заказов, производство, ремонт и восстановление энергетической инфраструктуры, а также непрерывное предоставление жизненно необходимых услуг населению.

Украинская Рада Бизнеса призвала Министерство экономики отозвать проект постановления из процедуры согласования и вернуть его на доработку с привлечением представителей бизнес-сообщества и отраслевых ассоциаций.

Также организация призывает Кабинет Министров не принимать документ в предложенной редакции, провести анализ его экономических, бюджетных и производственных последствий и организовать полноценные консультации с бизнесом.

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Вместо этого в УРБ предлагают проводить адресные проверки для выявления фиктивного трудоустройства и манипуляций с численностью персонала, не создавая непропорциональных ограничений для добросовестных предприятий.

В Украинской Раде Бизнеса подчеркивают, что совершенствование системы бронирования должно учитывать как мобилизационные потребности государства, так и способность предприятий обеспечивать обороноспособность, энергетическую безопасность, занятость и налоговые поступления.