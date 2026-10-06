Без отца остались двое детей: в Краматорске в результате удара FPV-дрона погиб полицейский. Фото

В Краматорске Донецкой области российский FPV-дрон попал в служебный автомобиль патрульной полиции. В результате атаки погиб 40-летний полицейский Артем Ковтун, еще двое его коллег получили ранения.

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Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. По его словам, травмы Артема Ковтуна оказались несовместимыми с жизнью.

Российский дрон попал в служебный автомобиль

Атака произошла в Краматорске, где патрульные продолжают выполнять служебные обязанности, несмотря на постоянные российские удары по городу.

FPV-дрон российских оккупантов попал в служебный автомобиль, в котором находились полицейские. В результате удара трое правоохранителей получили ранения.

Артем Ковтун получил тяжелые травмы. Медики боролись за его жизнь, однако спасти полицейского не удалось.

Его коллеги продолжают лечение после полученных ранений.

Навсегда 40 лет. Навсегда в строю

Белошицкий отметил, что Ковтун до последнего оставался на службе в Краматорске, выполняя обязанности патрульного.

У погибшего без отца остались сын и дочь, без мужа – жена, а без сына – родители.

"У Артема остались родители, жена, 13-летний сын и 8-летняя дочь. Сегодня их семья потеряла самого дорогого человека, а мы – коллегу, побратима, патрульного, который до последнего оставался на службе в Краматорске.

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В Департаменте патрульной полиции выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам погибшего полицейского.

"Светлая память, Артем. Навсегда 40 лет. Навсегда в строю", — написал начальник Департамента Алексей Белошицкий.

Российские удары по Краматорску

Краматорск остается одним из городов Донецкой области, которые регулярно подвергаются российским обстрелам и атакам беспилотниками. Полицейские на прифронтовой территории, в частности, патрулируют улицы, реагируют на вызовы, помогают гражданским лицам и фиксируют последствия российских атак.

Главные истории дня

Гибель Артема Ковтуна стала очередной потерей среди правоохранителей, которые продолжают работать в городе, несмотря на опасность постоянных ударов врага.

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