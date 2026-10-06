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Без отца остались двое детей: в Краматорске в результате удара FPV-дрона погиб полицейский. Фото

Надежда Данищук
Надежда Данищук
Time to read2 мин
icon 1,9 т.
Без отца остались двое детей: в Краматорске в результате удара FPV-дрона погиб полицейский. Фото
В Краматорске погиб 40-летний полицейский Артем Ковтун. Источник: Коллаж OBOZ.UA

В Краматорске Донецкой области российский FPV-дрон попал в служебный автомобиль патрульной полиции. В результате атаки погиб 40-летний полицейский Артем Ковтун, еще двое его коллег получили ранения.

Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. По его словам, травмы Артема Ковтуна оказались несовместимыми с жизнью.

Российский дрон попал в служебный автомобиль

Атака произошла в Краматорске, где патрульные продолжают выполнять служебные обязанности, несмотря на постоянные российские удары по городу.

FPV-дрон российских оккупантов попал в служебный автомобиль, в котором находились полицейские. В результате удара трое правоохранителей получили ранения.

Артем Ковтун получил тяжелые травмы. Медики боролись за его жизнь, однако спасти полицейского не удалось.

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Без отца остались двое детей: в Краматорске в результате удара FPV-дрона погиб полицейский. Фото

В результате нападения РФ погиб 40-летний полицейский Артем Ковтун. Источник: Патрульная полиция

Навсегда 40 лет. Навсегда в строю

Белошицкий отметил, что Ковтун до последнего оставался на службе в Краматорске, выполняя обязанности патрульного.

У погибшего без отца остались сын и дочь, без мужа – жена, а без сына – родители.

"У Артема остались родители, жена, 13-летний сын и 8-летняя дочь. Сегодня их семья потеряла самого дорогого человека, а мы – коллегу, побратима, патрульного, который до последнего оставался на службе в Краматорске.

В Департаменте патрульной полиции выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам погибшего полицейского.

"Светлая память, Артем. Навсегда 40 лет. Навсегда в строю", — написал начальник Департамента Алексей Белошицкий.

Российские удары по Краматорску

Краматорск остается одним из городов Донецкой области, которые регулярно подвергаются российским обстрелам и атакам беспилотниками. Полицейские на прифронтовой территории, в частности, патрулируют улицы, реагируют на вызовы, помогают гражданским лицам и фиксируют последствия российских атак.

Гибель Артема Ковтуна стала очередной потерей среди правоохранителей, которые продолжают работать в городе, несмотря на опасность постоянных ударов врага.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровской области во время разминирования погиб 23-летний сапер Никита Мороз. В результате взрыва неустановленного боеприпаса он получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

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