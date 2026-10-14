"ИИ-аватар" с загадочным прошлым: как новая речница Трампа опозорилась в первом же выступлении и какие заявления сделали ее посмешищем

Новая пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария неудачно дебютировала перед журналистами, а ее прошлое оказалось не менее противоречивым, чем первые заявления на этой должности. Во время своего первого брифинга она говорила монотонно, почти не смотрела на аудиторию, отвечала на вопросы скупо и завершила выступление всего за 14 минут.

Из-за неестественной манеры общения и отсутствия эмоций в соцсетях ее начали сравнивать с аватаром искусственного интеллекта, окрестив "Захботом", пишут в The Guardian. OBOZ.UA расскажет, что известно о ней и ее прошлом.

Кэти Захария – поклонница Трампа. Источник: instagram.com/katiezacharia

Захария годами распространяла конспирологические теории, ставила под сомнение результаты президентских выборов 2020 года, на которых победил Джо Байден, и продвигала безосновательные утверждения о якобы тайных планах политических элит. К тому же в прессе возникали вопросы относительно ее профессионального прошлого: несмотря на то , что она регулярно представляла себя как юристку, журналисты не нашли подтверждений того, что у нее есть лицензия на адвокатскую деятельность в США.

Почему первое выступление Кэти Захарии высмеяли в сети

9 октября 2026 года Дональд Трамп назначил 41-летнюю Захарию пресс-секретарем Белого дома вместо Кэролайн Ливитт, которая покинула пост в августе. Ее дебютный брифинг состоялся во вторник, 13 октября, но вместо уверенного общения с прессой представительница администрации вела себя странно.

Захария зачитывала подготовленные тезисы о "великих достижениях" президента, делала неестественные паузы, неудачно расставляла ударения и улыбалась в неуместные моменты. Она также заявила о якобы рекордной посещаемости предвыборных митингов Трампа, хотя на его мероприятиях фиксировались пустые места и протесты.

Журналисты задали ей всего три вопроса: первый – об обмене разведывательными данными с Украиной, второй – о послу США в Греции и бывшей невесте Дональда Трампа-младшего, третий – о ее семье.

На последний вопрос о том, как она будет совмещать работу с воспитанием четверых детей, Захария сначала оговорилась, назвав мужа президентом. Она быстро исправилась, но этот момент только усилил насмешки вокруг ее выступления.

Семья Захарии. Источник: instagram.com/katiezacharia

Почему журналисты поставили под сомнение ее статус адвоката

Кэти Захария неоднократно представлялась юристкой в интервью и на телевидении, а Дональд Трамп также называл ее адвокатом. Однако издание Popular Information, которое исследовало ее карьеру, сообщило, что не нашло подтверждений ее допуска к адвокатской практике ни в одном из 50 штатов США или в столице.

Захария действительно получила юридическое образование в 2011 году. Сам по себе диплом юридического факультета не дает права представлять клиентов в качестве адвоката: для этого обычно требуется сдать соответствующий экзамен и получить допуск к профессии.

Захария получила юридическое... Источник: instagram.com/katiezacharia Развернуть

"Темная гавань" – социальные сети Кэти Захарии

Наибольшее возмущение американцев вызвали старые посты Захарии в Truth Social (платформа по аналогии с X, созданная Дональдом Трампом), где она активно поддерживала конспирологические теории.

В сентябре 2022 года Захария называла бывшего руководителя предвыборной кампании Хиллари Клинтон – Джона Подесту – педофилом и призывала журналистов посвятить ему отдельный материал. В том же месяце она заявляла о якобы болезненных наклонностях голливудской элиты, связывая их с каннибализмом.

Кроме того, она распространяла утверждения о якобы опасности вакцин против COVID-19 для беременных, обвиняла Билла Гейтса в продвижении тайной программы евгеники и поддерживала заявления о фальсификации выборов 2020 года.

Захария верит в конспирологию. Источник: instagram.com/katiezacharia

Кроме того, Захария призвала Трампа добиваться третьего президентского срока и предложила приостановить действие habeas corpus – правового механизма, позволяющего требовать судебной проверки законности задержания человека.

В частности, она связывала таблетки для медикаментозного аборта с химикатами, которые якобы использовались в нацистских лагерях смерти, и распространяла утверждения о тайном плане сокращения населения.

Интересно, что в ее Instagram был заметный "загадочный" пробел во времени. В период с 2015 по 2022 год на ее странице не было публичной активности.

До назначения пресс-секретар... Источник: instagram.com/katiezacharia Развернуть

До назначения на должность пресс-секретаря Белого дома Захария работала политическим комментатором, в частности выступала на Fox News, Newsmax и CNN. В начале 2026 года она занимала должность пресс-секретаря и заместителя помощника министра по связям с общественностью в Министерстве внутренней безопасности США, но покинула ее в марте.

В июне Захария присоединилась к Trump Media & Technology Group в качестве старшего советника по коммуникациям. Теперь она отвечает за связи администрации Трампа с американскими медиа.

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