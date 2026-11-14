Оля Фреймут показала результат операции по подтяжке груди спустя четыре месяца и рассказала о сложной реабилитации. Фото

44-летняя украинская телеведущая Оля Фреймут показала свое декольте после пластической операции. Четыре месяца назад она решилась на подтяжку груди и теперь видит в зеркале силуэт, который был у нее еще до рождения троих детей.

Результатом хирургического вмешательства знаменитость поделилась в своем Instagram. Она позировала перед камерой в черном бюстгальтере и, не сдерживая эмоций, подчеркнула: теперь чувствует себя гораздо увереннее.

Оля Фреймут похвасталась рез... Источник: Скриншот Развернуть

"Видите, какая у меня красивая грудь. Я могу ходить и без бюстгальтера. Теперь могу одевать красивые платья с декольте без бюстгальтера, могу прыгать на скакалке, потому что раньше меня отвлекали эти звуки "шлеп". Я могу столько всего делать! Я даже не знала, что красивое декольте может вернуть такую уверенность", – отметила ведущая.

Подтяжку груди Оля Фреймут назвала лучшим "решением для красоты", которое когда-либо принимала, даже учитывая, что процесс восстановления после операции был совсем непростым.

"Реабилитация довольно сложная. Первый месяц пришлось спать на спине, было больно поднимать руки, но все это забылось, как забывается боль после родов", – рассказала знаменитость.

Телеведущая призналась, что... Источник: Скриншот Развернуть

По словам Фреймут, после хирургического вмешательства у нее на груди остались небольшие шрамы. Однако вскоре она избавится от них, пройдя необходимую процедуру у врача.

Фреймут сделала подтяжку груди в июле. Источник: instagram.com/freimutolia

Напомним, что Оля Фреймут сообщила о переносе пластической операции в июле. Телеведущая выбрала для себя мастопексию – процедуру, направленную на возвращение упругой формы груди без использования имплантов. Необходимого результата хирург достигает путем удаления лишней кожи и подтяжки ткани.

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