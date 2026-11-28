"Комментировал внешность, грубо шутил": участник группы Spokusy сделал заявление по поводу обвинений в домогательствах после исключения из Нацотбора 2027

Гитарист и сооснователь группы Spokusy Игорь Черепанов четко высказал свою позицию по поводу скандала, который разгорелся вокруг него из-за обвинений в домогательствах к подросткам и привел к дисквалификации коллектива из Национального отбора на Евровидение 2027. Музыкант признал, что в свое время действительно отправлял грубые сообщения несовершеннолетним, и теперь осознает всю ответственность за эти поступки.

Как заявил Черепанов, он сожалеет, что вовремя не прекратил общение с девушками, которые были "вдвое младше" его. Скандальную ситуацию он прокомментировал на личной странице в Instagram.

Игорь Черепанов признал, что... Источник: Скриншот Развернуть

"25 ноября я назвал обвинения клеветой. Беру это слово назад. Я писал многим женщинам личные сообщения. Среди них были и несовершеннолетние девушки. Комментировал внешность, грубо шутил. Одна шутка была сексуальной. Эту девушку я спросил, сколько ей лет, и она сказала, что пятнадцать. Я ответил, что это слишком мало, написал о свидании, когда ей исполнится восемнадцать, и больше ей не писал. Другая написала, что ей шестнадцать и у нее есть парень. Тут мне надо было остановиться, а я ответил шутками", – отметил музыкант.

По словам Игоря Черепанова, сейчас ему стыдно за эти сообщения. Переписку он воспринимал как шутки и флирт и совсем не думал о том, какой смысл в них видели девушки-подростки.

"Прошу прощения у всех девушек, которым я такое писал, в частности, у тех, чьи переписки не стали публичными. Вы не должны были получать такие сообщения от взрослого мужчины и имели полное право рассказать о них. Я больше не буду вам писать и отправлять такие сообщения другим. С остальными обвинениями я не согласен и спорить о них в соцсетях не буду", – говорится в публикации экс-участника Нацотбора 2027.

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Под "остальными" обвинениями Черепанов, вероятно, имел в виду свидетельства девушек, которые рассказали о его бестактном поведении в арт-клубе "Теплый ламповый". Они дали комментарий редакции "Суспільного Культури" после того, как автор творческих проектов Юлия Мантикора публично заявила о переписке гитариста с подростками.

Одна девушка утверждала, что Игорь Черепанов угощал алкоголем несовершеннолетних, которые ему нравились, более того, позволял себе трогать их за ягодицы, талию и грудь. Другая рассказывала, что музыкант прямо предлагал ей поцеловаться и съездить к нему "на дачу".

Черепанов прокомментировал о... Источник: instagram.com/cherep_spokusy_lampoviy Развернуть

Признав факт переписки с несовершеннолетними, Игорь Черепанов заявил, что уходит из группы Spokusy, которая из-за этого "потеряла" шанс принять участие в Нацотборе. Ранее он сообщал о прекращении деятельности клуба "Теплый ламповый".

"За то, что я писал, отвечаю только я", – подытожил гитарист.

Гитарист ушел из группы SPOKUSY. Источник: instagram.com/suspilne.eurovision

Как ранее писал OBOZ.UA, 26 ноября количество артистов в лонг-листе Нацотбора на Евровидение 2027 сократилось с 18 до 17. Оргкомитет дисквалифицировал группу Spokusy на конкурсе из-за неэтичного поведения и высказываний Игоря Черепанова. В "Суспільному" подчеркнули, что категорически выступают против отношений, груминга и любой коммуникации сексуального характера с несовершеннолетними.